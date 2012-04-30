تکریم معلم در جامعه تجلیل از علم و آگاهی است

ایوب نجف زاده در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به اینکه معلم به عنوان پایه گذار تربیت نقش مهمی در پرورش روح و روان دانش آموزان دارد، افزود: این قشرهمچون شمع فروزانی است که از وجود خود مایه گذاشته و با سوختن خود پروانه وار مشتاقان علم و دانش را گرد خود روشنی می بخشد.
وی اظهارداشت: هفته معلم فرصت مناسبی برای تکریم افرادی که با صداقت و صمیمیت وصف نشدنی، مسئولیت تعلیم و تربیت پاکترین انسانها و ناب ترین افکار و زلال ترین اندیشه ها را بر عهده دارند تا آینده ساز و پرچم دار توسعه میهن اسلامی ایران باشند.
مدیر کل آموزش و پرورش گیلان گفت: دنیای غرب به سرعت درحال افول و تنزل بوده اما ایران اسلامی با تکیه بر خودباوری، نهضت نرم افزاری و جهاد علمی مقتدرانه و با سرعت زائد الوصفی برای خود کفایی علمی در راه تمدن اسلامی ایرانی گام بر می دارد و شکی نیست که معلمان نقشی بی بدیل در این موفقیت داشته و خواهند داشت.
وی افزود: در سال تولید ملى، حمایت از کار و سرمایه ایرانى در حالی به استقبال هفته بزرگداشت مقام معلم میرویم که به برکت انفاس قدسی معمار کبیر انقلاب اسلامی، ایثار و فداکاری شهدا، جانبازان و آزادگان و خانوادههای آنها و بصیرت امت اسلامی بسیاری از موانع و مشکلات در سایه هدایت حکیمانه رهبر معظم انقلاب برطرف شده است.
نجف زاده ادامه داد: شناخت توانمندیهای دانشآموزان برای ایجاد و افزایش اعتماد به نفس در آنان، آماده کردن دانش آموزان برای مقابله با هجمه های فرهنگی دشمنان و تقویت روحیه دین باوری و خداشناسی مهمترین رسالت معلمان در موقعیت کنونی است.
وی تاکید کرد: جامعه نیز باید نگاه اسلام به معلم را در درون خود نهادینه کند و تکریم معلم را به عنوان یکی از آموزههای اسلام مورد توجه ویژه قرار دهد.
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