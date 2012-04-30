رئیس جمهور اعضای شورای عالی آموزش و پرورش را منصوب کرد

به گزارش خبرگزاری مهر، متن احکام دکتر محمود احمدینژاد به شرح ذیل است:
بسمالله الرحمن الرحیم
جناب آقای دکتر بهرام محسنپور
سرکار خانم دکتر پروین کدیور
سرکار خانم دکتر مژده وزیری
براساس بند (13) ماده (9) قانون تشکیل شورای عالی آموزش و پرورش مصوب 29/7/1381 مجلس شورای اسلامی و بنا به پیشنهاد وزرای محترم آموزش و پرورش و علوم، تحقیقات و فناوری، به موجب این حکم برای مدت چهار سال به عنوان «عضو شورای عالی آموزش و پرورش» منصوب میشوید.
امید است با اتکال به خداوند متعال و همکاری سایر اعضای محترم آن شورا در انجام وظایف محوله موفق باشید.
محمود احمدینژاد
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