رئیس جمهور اعضای شورای عالی آموزش و پرورش را منصوب کرد

به گزارش خبرگزاری مهر، متن احکام دکتر محمود احمدی‌نژاد به شرح ذیل است:

بسم‌الله الرحمن الرحیم

جناب آقای دکتر بهرام محسن‌پور

سرکار خانم دکتر پروین کدیور

سرکار خانم دکتر مژده وزیری

براساس بند (13) ماده (9) قانون تشکیل شورای عالی آموزش و پرورش مصوب 29/7/1381 مجلس شورای اسلامی و بنا به پیشنهاد وزرای محترم آموزش و پرورش و علوم، تحقیقات و فناوری، به موجب این حکم برای مدت چهار سال به عنوان «عضو شورای عالی آموزش و پرورش» منصوب می‌شوید.



امید است با اتکال به خداوند متعال و همکاری سایر اعضای محترم آن شورا در انجام وظایف محوله موفق باشید.

محمود احمدی‌نژاد

