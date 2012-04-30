  1. سیاست
۱۱ اردیبهشت ۱۳۹۱، ۱۸:۱۸

رئیس جمهور اعضای شورای عالی آموزش و پرورش را منصوب کرد

رئیس جمهور اعضای شورای عالی آموزش و پرورش را منصوب کرد

رئیس جمهور در احکامی جداگانه اعضای شورای عالی آموزش و پرورش را منصوب کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، متن احکام دکتر محمود احمدی‌نژاد به شرح ذیل است:

بسم‌الله الرحمن الرحیم
جناب آقای دکتر بهرام محسن‌پور
سرکار خانم دکتر پروین کدیور
سرکار خانم دکتر مژده وزیری
براساس بند (13) ماده (9) قانون تشکیل شورای عالی آموزش و پرورش مصوب 29/7/1381 مجلس شورای اسلامی و بنا به پیشنهاد وزرای محترم آموزش و پرورش و علوم، تحقیقات و فناوری، به موجب این حکم برای مدت چهار سال به عنوان «عضو شورای عالی آموزش و پرورش» منصوب می‌شوید.
 
امید است با اتکال به خداوند متعال و همکاری سایر اعضای محترم آن شورا در انجام وظایف محوله موفق باشید.
 
محمود احمدی‌نژاد
 
کد مطلب 1589871

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها