حریفان تیم سوهان گل محمد قم در مرحله نهایی لیگ نوجوانان مشخص شد

به گزارش خبرنگار مهر، با برنامه ریزی سازمان لیگ آزادگان و بر اساس برنامه اعلام شده از سوی کمیته مسابقات فدراسیون فوتبال، تیم فوتبال نوجوانان عقاب سوهان گل محمد قم در بندرعباس به دنبال تک سهمیه صعود به لیگ دسته اول نوجوانان کشور تلاش می کند.



بر این اساس تیمهای فوتبال نوجوانان سوهان گل محمد قم با تیمهای نوجوانان سپاهان ایذه آلومینیوم هرمزگان و شهدای خفر شیراز از شانزدهم لغایت بیست و یکم اردیبهشت ماه سال جاری در شهر بندرعباس به مصاف هم خواهند رفت.



صعود تیم برتر به لیگ دسته اول فوتبال نوجوانان کشور



این در حالی است که بعد از رقابت تیمهای مدعی در شش گروه رقابت های لیگ رده سنی نوجوانان فوتبال کشور، تیمهای شرکت کننده در مرحله دوم در حالی با یکدیگر رقابت می کنند که از هر گروه یک تیم راهی لیگ دسته اول نوجوانان کشور در فصل ۹۲-۹۱ خواهد شد.



برای این منظور تیم فوتبال نوجوانان سوهان گل محمد امسال نماینده قم در مسابقات لیگ فوتبال نوجوانان باشگاه های کشور است که بعد از حضور موفق و درخشان در مرحله نخست رقابتها، اکنون آماده درخشش در مرحله دوم می شود.



این تیم با کسب جواز صعود به عنوان تیم دوم از گروه ششم مرحله مقدماتی مسابقات لیگ فوتبال نوجوانان باشگاه های کشور اکنون یکی از 16 تیم حاضر در مرحله دوم این رقابتهاست که تلاش می کند حضور موفق خود در مرحله گروهی را در مرحله دوم نیز تداوم بخشد.



تیم فوتبال نوجوانان سوهان گل محمد تنها نماینده قم در مسابقات فوتبال قهرمانی نوجوانان باشگاه‌های کشور در حالی توانست جواز صعود از مرحله گروهی را کسب کند که مسابقات فوتبال قهرمانی رده سنی نوجوانان باشگاه‌های کشور در هشت منطقه کشور در گروه‌های هشت گانه برگزار شد و در هر گروه نیز پنج یا شش تیم برای صعود به مرحله بعد رقابت کردند.



میزبانی سوهان گل محمد از تیمهای گروه ششم مقدماتی



بازیهای مرحله مقدماتی به شکل دوره‌ای در گروه‌های مختلف برگزار شد و در نهایت از هر گروه دو تیم جواز صعود به مرحله دوم را کسب کرد که این موفقیت برای تیم فوتبال نوجوانان سوهان گل محمد قم در گروه ششم مقدماتی رقم خورد.



تیم فوتبال سوهان گل محمد قم در گروه ششم مرحله مقدماتی با دو نماینده استان تهران، دو نماینده استان مرکزی و یک تیم از استان البرز هم‌گروه بود و در نهایت به عنوان تیم دوم جواز صعود به مرحله نهایی را به دست آورد.



نگاهی به عملکرد این تیم در مرحله گروهی نشان می دهد که سوهان گل محمد از پنج بازی که در مرحله مقدماتی با حریفان خود داشت، موفق شد در چهار مسابقه حریفان خود را با شکست مواجه کرده و به عنوان یکی از دو تیم برتر گروه ششم راهی مرحله دوم شود.



در این گروه تیم‌های سوهان گل محمد قم، مقاومت تهران، جاوید البرز، گسترش مرکزی، آبی پوشان اراک و صنعت ذوب تهران حضور داشتند که در نهایت تیم‌های مقاومت تهران و سوهان گل محمد قم راهی مرحله دوم شدند.