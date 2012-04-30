نهمین جشنواره علمی پژوهشی فرهنگیان مازنی برگزار می شود

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ محسن نجیب زاده عصر دوشنبه در جمع خبرنگاران اظهار داشت: مراسم صبحگاه و اجرای سپاس معلم، دیدار معلمان بسیجی با نماینده ولی فقیه و ائمه جمعه سراسر استان،صدوربیانیه به مناسبت هفته معلم و قرائت آن در نماز جمعه به اجرا درمی آید.

وی برگزاری نشستهای مشورتی کانونهای استانی، نشست صمیمی نخبگان و فرهیختگان با استاندار و فرماندار، دیدار با خانواده های معظم شهدای فرهنگی ایثارگران و جانبازان بالای 70 درصد وعطر افشانی گلزار شهدای فرهنگی را از دیگر برنامه های هفته معلم و بسیج اعلام کرد.

نماینده ولی فقیه در سپاه کربلای مازندران نیز از شرکت منسجم فرهنگیان بسیجی در مراسم نماز جمعه، کوهپیمایی معلمان بسیجی،برگزاری مرحله کشوری مسابقه ترویج گفتمان رهبری، برگزاری چهارمین جشنواره استانی مسابقات قران و عترت، فراخوان مسابقه وبلاگ نویسی و اجرای چهارمین همایش تجلیل از فرهنگیان برگزیده بسیجی خبر داد.

حجت الاسلام مختار نظری، برگزاری نهمین جشنواره استانی علمی وپزوهشی فرهنگیان برگزیده بسیجی، برگزاری یادواره شهدای فرهنگی در کانون های بسیچ فرهنگیان و فراخوان آثارجشنواره فرهنگی هنری معلمان بسیجی با عنوان قدر قلم در سطح شهرستان و مناطق را از برنامه های دیگری که در هفته بسیج فرهنگیان در مازندران اجرا می شود نام برد.