مبارزه جدی با قاچاق کالا برای تحقق شعار امسال است

به گزارش خبرنگار مهر، رمضان رستمی ظهر دوشنبه طی نشستی در خصوص بررسی تورم و گرانی های استان که در دفتر ریاست سازمان صنعت، معدن و تجارت استان برگزار شد، اظهار داشت: مبارزه جدی با قاچاق کالا برای تحقق شعار تولید ملی، حمایت از کار و سرمایه ایرانی است.



وی با انتقاد از کمبود نیرو در خصوص نظارت و بازرسی، افزود: 146 هزار مورد بازرسی طی سال گذشته انجام شده است که نسبت به سال قبل 156 درصد رشد داشته است و همچنین 9 هزار پرونده تشکیل شده که نسبت به سال گذشته 84 درصد رشد داشته است.



مدیر بازرسی و نظارت اصناف استان البرز گفت: آمار و گزارش های مردمی خیلی می تواند به ناظران در امر کنترل و بازرسی کمک کند.



وی افزود: در راستای تحقق شعار تولید ملی، حمایت از کار و سرمایه ایرانی، عمده بخشنامه ها در جهت مبارزه جدی با پدیده قاچاق کالا است که طرح شبنم در حال اجرا است.



مدیر بازرسی و نظارت اصناف استان البرز اظهار داشت: از لحاظ فضای اداری، حمل و نقل و ارتباطی محدود هستیم و یک بازرس و ناظر ما با 400 هزار تومان حقوق در حال فعالیت است که امیدوارم در آینده این مشکلات نیز برطرف شود.



وی گفت: در حال حاضر یک بازرس و ناظر برای ما نعمت است که اکثر این افراد بسیجی، پاک و پر تلاش هستند.



مدیر بازرسی و نظارت اصناف استان البرز افزود: طی سال گذشته مامور قلابی که خود را ناظر و بازرس معرفی می کرد دستگیر شد.