افزایش نگرانی اروپاییها در سایه بحران/ علاقه به رها کردن پروژه اروپایی

به گزارش خبرگزاری مهر، نشریه "دی سایت"در مطلبی نوشت: هیچ دلیلی برای شادی دراین باره وجود ندارد،اما شاید یادآوری این مطلب لازم باشد که بحران درهمین روزها بود که دراروپا متولد شد. دو سال از زمانی که وزرای اقتصاد اتحادیه اروپا اولین بسته حمایتی برای یونان را تصویب کردند می گذرد.

دو سال از زمانی که اتحادیه اروپا نه تنها پول زیاد، بلکه نیروی زیاد و خمیر مایه سیاسی فراوانی را برای حل بحران هزینه کرده، می گذرد. این روزها هزینه هایی را که سیاست در اروپا برای نجات از بحران صرف کرده است که آشکارا در تیترهای نشریات مختلف می بینیم.

در پراگ، صدها هزار نفر علیه حکومت خود و سیاستهای ریاضتی دیکته شده از طرف اتحادیه اروپا اعتراض می کنند.در هلند نیز "گیرت ویلدرز" رهبر نژادپرست حزب آزادی فرصت مناسبی برای جولان دادن یافته است. در انتخابات دور اول ریاست جمهوری درفرانسه نیز یک سوم انتخاب کنندگان به نامزدهای دشمن و یا مشکوک به اتحادیه اروپا رای دادند. دربرلین نیز وزیر کشور درخواست اصلاحات در قرارداد شنگن را می کند.

دی سایت در بخش دیگری از این مطلب خاطر نشان کرد وضعیت در اروپا بسیار متشنج است. این طور به نظر می رسد که اروپا به عنوان پروژه ای خطا شناخته می شود و گویا برای بسیاری از اروپاییان امروز بهتر از فرداست که این پروژه را کنار گذاشته و در عرصه سیاسی به آنجایی برگردند که مدتها در آنجا احساس امنیت می کردند و آن جایی نیست جز چهار دیواری دولتهای ملی خودشان. این چهار دیواری جایی است که در آن فرانسویها،مجارستانیها و یا آلمانیها دیگر نباید برای اروپایی شدن دائما تلاش کنند.

به این ترتیب، این نگرانی وجود دارد که هیولاهای قدیمی دوباره بتوانند به اروپا برگردند. تنها وزیر امور خارجه آلمان نیست که درباره روند ملی گرایی در اتحادیه اروپا هشدار داده است.

در چنین شرایطی اکثر سیاستمداران اروپایی به گونه ای دیگر شرایط را ارزیابی می کنند. آنها می گویند اروپا مسئله نیست بلکه راه حل است. اتحادیه اروپا بندر امنی در هجوم جهانی سازی است. این درحالی است که بسیاری از اروپاییان نظر دیگری دارند. برای آنها اتحادیه اروپا به یک نماد مبهم و ناملموس برای ترسها و نگرانیهای ملموس و شناخته شده تبدیل شده است. اروپاییان نگران شغل خود هستند. البته این نگرانیها از قبل هم وجود داشتند، اما بحران آنها را تشدید کرد.

دی سایت در بخش دیگری از این مطلب نوشت: در سالهای گذشته سیاست تحت فشار غیر قابل تصوری قرار گرفت که عاقبت آن این بود که تقریبا در اروپا در هر جایی که انتخابات برگزار شد حاکم آن کشور اروپایی شکست خورد. چنین نمونه ای حالا در فرانسه هم در حال تکرار شدن است.

دربخش دیگری ازاین مطلب آمده است: هنوز مدت زیادی نگذشته بود که سارکوزی در جبهه مرکل ،صدر اعظم آلمان به عنوان نجات دهندگان یورو قرار گرفتند. تمام تصمیماتی که روسای این حکومتهای اروپایی در ماههای گذشته گرفته بودند تقویت یک سیاست مشترک بود، اما سارکوزی درجریان مبارزات انتخاباتی خود تغییر روند داده وبرای جلب رای بیشتر درمقابل بروکسل قرار گرفت و سیاستهای قبلی خود را انکار کرد.

چنین رفتارهای دوگانه مدتهاست که در اروپا سنت شده و چنین شرایطی زمینه را برای فعالیت ضد اروپاییان آماده کرده است.

دی سایت در بخش پایانی این مطلب نوشت: اروپا امروز برای بسیاری از اروپاییان دیگر یک خواهش قلبی نیست. اما اکثر آنها ضرورت یک همکاری تنگاتنگ در عرصه سیاسی را درک کرده اند.