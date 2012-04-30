ستاد ویژه حمایت از تولید در قم فعال شد

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت الاسلام محمد حسین موسی پور در جلسه کارگروه ویژه حمایت از تولید ملی و تسهیل امور واحدهای تولیدی طی سخنانی با اشاره به نام گذاری سال جدید بنام سال تولید ملی و حمایت از کار و سرمایه ایرانی اظهار داشت: دستیابی به رشد و توسعه و رسیدن به استقلال اقتصادی منوط به توجه و تکیه بر تولید ملی است.



وی حمایت از تولید و کار و سرمایه ایرانی را وظیفه ای ملی و نیازمند عزم ویژه دانست و تصریح کرد: همه دستگاه ها و مجموعه های دولتی و غیر دولتی، آحاد مردم و رسانه ها مسولیت سنگینی را در قبال این وظیفه بر عهده دارند.



استاندار قم افزود: عزت و سر بلندی نظام باید آرمان عمومی جامعه باشد و اقشار مختلف با حمایت عملی از تولید و کار ملی، زمینه رسیدن به چنین جایگاه و هدف بزرگی را فراهم کنند.



تحریم‌ها فرصتی برای رونق بخشیدن به تولید است



حجت الاسلام موسی پور تهدیدات و تحریم های اقتصادی دشمن را فرصت مناسبی برای رونق تولید ملی و رسیدن به خود اتکایی و استقلال واقعی عنوان کرد و افزود: از این فرصت باید نهایت استفاده را برای بروز توانمندیها و ظرفیت های بالقوه کشور در بخش های اقتصادی و تولیدی و رساندن تولید ملی به جایگاه واقعی آن بهره برد.



وی با تاکید بر لزوم تلاش و عزم همگانی برای تحقق شعار سال افزود: بها دادن به سرمایه و تولید ملی، استفاده مناسب از ظرفیت ها و تلاش برای افزایش بهره وری و کیفیت کالاهای تولید داخل و فرهنگ سازی صحیح در راستای استفاده از محصولات ساخت کشور از جمله موضوعاتی است که به تحقق این شعار کمک خواهد کرد.



استاندار قم با اشاره به فعال شدن ستاد ویژه حمایت از تولید در استان گفت: این ستاد در راستای تحقق شعار سال و با هدف شناسایی و تسهیل موانع و مشکلات تولید در بخش های صنعت و کشاورزی تشکیل و فعالیت می‌کند.



حجت الاسلام موسی پور احصا موانع و مشکلات تولید را از الزامات و نیازهای ضروری این حوزه دانست و گفت: کمیته ویژه ای متشکل از صاحبان کار و سرمایه، مدیران بخش های مرتبط با تولید و بانکها و دانشگاه های استان باید بسته جامع مربوط به موانع و مشکلات تولید به تفکیک استانی و ملی را احصاء و پیشنهادات و راهکارهای لازم برای رفع آن ها ارائه کنند.



لازم به یاد آوری است در این جلسه که به بررسی مسائل و مشکلات تولید اختصاص داشت، تعدادی از صاحبان صنایع و فعالین تولیدی استان، از تلاش ها و حمایت های ویژه استاندار قم در کمک به رفع موانع و مشکلات این بخش قدردانی کردند.



بازدید استاندار قم از چند واحد تولیدی



همزمان باروزکارگر، استاندارقم به اتفاق مدیران کل دستگاه های مرتبط با بخش صنعت وتولید از چند واحد تولیدی در شهرک صنعتی شکوهیه بازدید کرد.



حجت الاسلام موسی پور درحاشیه این بازدید طی سخنانی با اشاره به اهمیت کار اظهارداشت: کار و تلاش به عنوان جوهره اصلی و مایه قوام بشری و در فرهنگ دینی و اسلامی نوعی عبادت و رمز پیشرفت و توسعه پایدار و عامل پویایی و تحرک ونشاط جامعه همواره مورد تکریم و احترام بوده است.



وی با تبریک روزکارگر به جامعه کارگری استان، قشر کارگر را از تاثیرگذارترین اقشار جامعه و به عنوان سربازان خط مقدم جبهه اقتصادی نام برد و تصریح کرد: در فرهنگ متعالی کار دراسلام، قشر سخت کوش و زحمتکش کارگر به عنوان نیروی محرکه چرخه اقتصادی کشور نقش بسزایی در توسعه ملی و رسیدن به خودکفایی اقتصادی ایفا می کند.



استاندار قم با اشاره به اهداف بازدید خود ازاین واحدهای تولیدی، گفت: این بازدید به منظورپاسداشت روز کارگر و با هدف قدردانی از تلاش های تلاش گران عرصه کار وتولید و نیز آشنایی با مسائل ومشکلات این مجموعه ها صورت گرفت.



حجت الاسلام موسی‌پور شرایط و روند حاکم بر واحدهای صنعتی استان را مطلوب و رضایت بخش دانست و افزود: برنامه های خوبی برای توسعه و رونق فعالیت های تولیدی و صنعتی استان تدارک دیده شده است که امیدواریم با همت و همکاری دلسوزانه همه بخش ها شاهد عملیاتی شدن این برنامه و ارتقاء شاخص های صنعتی استان باشیم.



تشکیل دو کارگروه ویژه برای حمات عملی و توسعه تولید در استان



وی با اشاره به برنامه های استان برای تحقق شعار تولید ملی و حمایت از کار وسرمایه ایرانی، از تشکیل دو کارگروه ویژه در استان برای حمات عملی وتوسعه تولید در بخش های صنعت و کشاورزی خبرداد و افزود: در قالب این دو کارگروه که جلسات آن با حضورکارشناسان و صاحب نظران علمی و صاحبان تولید و مدیران دستگاههای مرتبط برگزار می‌شود، ظرفیت های استان در بخش‌های یاد شده و نیز موانع و مشکلات تولید بررسی و تصمیمات مناسب و کاربردی اتخاذ می شود.



کارخانه‌های تشک رویا و لینا دو واحد صنعتی بودند که استاندار قم با حضور در سالن های تولید این دو شرکت، ضمن گفتگوی صمیمی با مدیران و کارگران، از نزدیک در جریان فعالیت این واحدها قرار گرفت.



این دو واحد صنعتی به ترتیب در زمینه تولید انواع تشک های فنری وطبی و انواع اسنک های میان وعده فعالیت داشته ودرمجموع زمینه اشتغال مستقیم بالغ بریک هزار نفردر استان را فراهم کرده اند.