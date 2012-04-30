پست بانک اردبیل به تعهدات خود عمل نکرد

به گزارش خبرنگار مهر، سید حسین صابری عصر دوشنبه در جلسه کارگروه اشتغال استان اضافه کرد: برخی از بانکها در این زمینه به شدت کمک کاری کرده اند.

وی با بیان اینکه پرداخت تسهیلات بخش مشاغل خانگی تا آخر اردیبهشت ماه جاری ادامه خواهد داشت، متذکر شد: بانکها تلاش کنند اعتبارات مصوب سال 90 را تا پایان ماه جاری به طرحهای معرفی شده پرداخت کنند.

استاندار اردبیل با بیان اینکه بدر این شرایط مردم اردبیل در پست بانک سرمایه گذاری نخواهند کرد، تصریح کرد: قرار بود که اگر پست بانک تا پایان فروردین ماه به تعهدات خود در زمینه مشاغل خانگی عمل نکند مدیر این بانک استان را ترک کند اما وی در اردبیل مانده تا از آب و هوای آن استفاده کند.

وی همچنین از تشکیل 151 گروه نظارتی چهار نفره برای اجرای درست مشاغل خانگی در استان اردبیل خبر داد و یادآور شد: این گروه های نظارتی میزان واقعی اشتغال مشاغل خانگی را کنترل می کنند.

صابری با اشاره به بازرسی گروه های نظارت از محل مشاغل خانگی تصریح کرد: گروه نظارتی از نماینده استانداری، نماینده نهادهای بازرسی و نماینده بانکها تشکیل شده و به اشتغال زایی دریافت کننده تسهیلات نظارت می کنند تا این افراد سرمایه در گردش را در جاهای دیگر هزینه نکنند.

وی با بیان اینکه وظیفه نظارت از گردن هیچ نهادی برداشته نشده، تاکید کرد: مقصر هزینه کردن سرمایه در گردش در جاهایی غیر از طرح مورد نظر سرمایه گذار است، اما سکوت مسئولان بانکی و دیگر نهادهای مرتبط هم در این تخلف نقش دارد.

رئیس کارگروه اشتغال استان با انتقاد از بانکها به دلیل عدم نظارت بر تسهیلات پرداختی اضافه کرد: بانکها باید به سرمایه گذار نظارت داشته باشند و بعد از پرداخت تسهیلات این نظارت تشدید شود تا تسهیلات در محل طرحهایی که برای آن تسهیلات دریافت شده است، هزینه شود.

وی نظارت را برای کاهش تخلفات احتمالی موثر دانست و عنوان کرد: اگر نظارت به صورت کامل انجام شود پولها و وامهای درافتی در جای خود هزینه می شوند و از بیراهه رفتن پولها و تسهیلات جلوگیری می شود.

صابری همکاری بانکها را برای جلوگیری از تخلفات سرمایه گذاران ضروری دانست و افزود: بانکهای عامل باید با یکدیگر همکاری داشته باشند تا افرادی که به یکی از بانکها بدهکار است نتواند از بانک دیگری وام و تسهیلات دریافت کند و بی شک با تشکیل جلساتی می توان از ورود چنین خسارتی جلوگیری کرد.

استاندار اردبیل با بیان اینکه برخی از طرحهای اشتغال زایی مطرح شده در کارگروه اشتغال عملی نیست، گفت: صاحبان برخی از طرحها تخلفاتی را انجام داده و در دادگاه نیز پرونده هایی دارند بنابراین نباید به چنین افرادی تسهیلات پرداخته شود چون از حالا سرنوشت این تسهیلات معلوم است.