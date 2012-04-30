بهره برداری از فازدوم موزه گرمابه فارس/ برگزاری پیاده روی خانوادگی درشیراز

به گزارش خبرگزاری مهر، مدیرکل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری فارس از بهره برداری فاز دوم موزه گرمابه فارس در حمام وکیل شیراز همزمان با هفته بزرگداشت میراث فرهنگی و روز جهانی موزه(25اردیبهشت تا 31 اردیبهشت)خبرداد.

فریدون فعالی گفت: فاز نخست این موزه در اسفندماه سال 90 به بهره برداری رسید که با اختصاص اعتباری بالغ بر 100 میلیون تومان مرمت بخشهایی از بنای حمام و تجهیز حمام و ساخت مجسمه های مومی به اتمام رسید و موزه راه اندازی شد.

وی در تشریح فعالیت صورت گرفته افزود: 30 مجسمه از اقشار مختلف مردم در شیراز قدیم در شخصیتهای پهلوان، درویش، دهقان، کدخدا، گزمه، داروغه، حمال، تاجر و... که هر یک معرف شخصیت و فرهنگ خاصی از مردم فارس و شیراز قدیم می باشد در فضای سربینه حمام به نمایش گذاشته شد.

مدیر کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری فارس گفت: فاز دوم این موزه که در اردیبهشت ماه امسال افتتاح خواهد شد نیز با اختصاص اعتباری حدود 150 میلیون تومان در دست اجراست که در این فاز قسمت گرمخانه حمام افتتاح می شود.

فعالی افزود: در فاز دوم موزه بیشتر به معرفی فرهنگ استحمام در دوران زندیه و شیراز قدیم پرداخته می شود که در این فضا بازدیدکنندگان از موزه با فرهنگ و نحوه استحمام اقشار مختلف مردم وبا مشاغلی مانند کیسه کش، دلاک و... آشنا می شوند .

وی گفت: تغییر کاربری حمام وکیل از موزه دست بافته های داری به موزه گرمابه با استقبال بسیار خوب مهمانان نوروزی و گردشگران همراه بود و نظرسنجی ها نشان داد که با توجه به سنخیت فضای حمام با کاربری جدید آن بازدیدکنندگان از موزه رضایت خاطر بیشتری داشته اند.

این بنا در غرب مسجد وکیل شیراز واقع شده و یکی از بزرگترین و ارزشمندترین حمام های تاریخی ایران است. حمام وکیل توسط کریم خان زند ساخته شده است.

رخت کن یا سربینه هشت ضلعی است و پوشش طاق و گنبد آن بر روی هشت ستون سنگی یکپارچه قرار دارد. تمامی کف و ازاره ( آن قسمت از دیوار اتاق و یا ایوان که از کف طاقچه تا روی زمین بود) سربینه با تخته سنگ های مرمرین پوشیده شده و در میانه آن حوض هشت ضلعی با دیواره هایی از سنگ های یکپارچه قرار دارد. وسط این حوض فواره ای از همان سنگ تعبیه شده است. دورتا دور حوض که پایین تر از سطح کف سربینه قرار دارد، فضایی برای قراردادن کفش ها تعبیه شده است. بعد از این سطح، کف اصلی سربینه و صفه های اطراف آن قرار دارد که مخصوص استراحت و کندن و پوشیدن لباس است. در چهارگوشه سربینه چهار حوض کوچک فواره دار، به قرینه یکدیگر ساخته اند.

روشنایی سربینه از طریق نورگیرهایی تأمین می شود. سطوح داخلی سربینه و طاق ها در اصل با لایه ای از نقوش زیبای اسلیمی به شیوه آهک بری مزین می شد که در تعمیرات دوره قاجار این سطح با ساروج و لایه ای از گچ بری پوشانده شد. با برداشتن لایه دوره قاجار، بخش باقی مانده از تزئینات دوره زندیه مشخص شده است. در قسمت غربی سربینه راهروهایی به فضای گرمخانه و دیگر بخش های حمام راه می یابد. گرمخانه حمام نسبتاً بزرگ و وسیع است. پوشش طاق و گنبد این محوطه بر چهار ستون سنگی یکپارچه که به شیوه مارپیچی تراش خورده اند. استوار شده است در زوایای دو ضلع گرمخانه ، دو شاه نشین نسبتاً بزرگ با حوض سنگی فواره دار ویژه استحمام اعیان وجود دارد.در قسمت جنوبی گرمخانه سه خزینه آب وجود دارد که در قسمت جنوب شرقی و غربی آنها دو جایگاه معروف به ” خلوتگاه” با ازاره مرمری و تزئینات آهک بری زیبا وجود دارد. زیر گرمخانه کانال های حرارتی ” گربه رو” گرما را از ” تون” یا گـُلخن حمام به بخشهای مختلف گرمخانه انتقال می داد.

کف گرمخانه با سنگ های پهن و بزرگ فرش شده و دیوارهای پایین آن نیز با سنگ های مرمر شفاف پوشش یافته است.در قسمت شرق و پشت حمام ، فضایی به نام” گاورو” قرار داشت که با دری به خارج حمام مربوط می شد. این فضا مخصوص ورود و خروج چهار پایان حامل کود و … بود. در انتهای این راهرو، چاه عمیقی است که آب اصلی حمام را تأمین می کرد.

این حمام تاریخی به شماره 917 در سال13/3/1351 در فهرست آثار ملی ایران به ثبت رسیده است. حمام وکیل پس از احیاء به سفره خانه سنتی و پس از آن به موزه دست بافته های داری و هم اکنون به موزه استحمام تغییر کاربری داده شده است .

پیاده روی خانوادگی در شیراز

پیاده روی خانوادگی روز یکشنبه دهم اردیبهشت ماه در بوستان هاشمی برگزار شد.

در این روز شهروندان که اکثریت آنها ساکنین بلوار عدالت ، عادل آباد و خیابان لاله بودند با شور و نشاط وصف ناپذیری پیاده روی کردند.

شرکت کنندگان ابتدا چهار دور در محیط پارک به پیاده روی پرداختند سپس با حضور مربی ورزش صبحگاهی به صورت دسته جمعی ورزش صبحگاهی اجرا شد.

پس از آن یکی از کارشناسان تربیت بدنی دقایقی در مورد فواید ورزش و پیاده روی صحبت کرد و در ادامه هدایایی به قید قرعه به شرکت کنندگان اهدا شد.

همچنین در ادامه برگزاری جشنواره فرهنگی ورزشی محلات شیراز ، مسابقه کودکان در بوستان ولیعصر ( عج ) برگزار شد.

با هماهنگی بعمل آمده دانش آموزان مدرسه ابتدایی امیرکبیر واقع در محله دروازه اصفهان به همراه معلمان خود، در بوستان ولیعصر ( عج) به رقابت در رشته دو سرعت پرداختند و در پایان به نفرات برتر هر گروه سنی جوایزی از طرف معاونت فرهنگی اجتماعی شهرداری شیراز اهدا شد.