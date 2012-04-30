تمبر بزرگداشت شهدای بنادر و دریانوردی ایران منتشر شد

به گزارش خبرگزاری مهر، حسین اعلایی اعلام کرد: این تمبر در دو قطعه منتشر و همزمان با آغاز به کار اولین کنگره بزرگداشت شهدای بنادر و دریانوردی کشور در پایانه مسافری خلیج فارس خرمشهر و آستان قدس رضوی رونمایی می شود.

وی افزود:این دو تمبر نشانهای سازمان بنادر و دریانوردی و نماد اولین کنگره شهدای این سازمان به همراه عبارت بزرگ سی امین سالگرد آزاد سازی خرمشهر به چاپ رسیده است.

اعلایی گفت: این تمبرها به همراه تندیس کنگره به خانوده های معظم شاهد بنادر و دریانودی کشور اهدا خواهد شد.

مدیر روابط عمومی بنادر و دریانوردی خرمشهر بیان داشت: این تمبر به موزه تمبر شرکت پست جمهوری اسلامی و موزه شهدای کشور در تهران اهدا می شود.

وی گفت: طراحی این تمبر در ستاد بزرگداشت اولین کنگره شهدای بنادر و دریانوردی جمهوری اسلامی ایران انجام شده است. این اولین تمبر اختصاصی سازمان بنادر و کشتیرانی کشور است و به اتحادیه جهانی پست نیز ارسال خواهد شد.