پایداری یعنی تا پای دار/ ماجرای کم آوردن مترجم آیت الله مصباح یزدی

به گزارش خبرنگار مهر، همایش جوانان حامی جبهه پایداری عصر دوشنبه در سالن سید الشهدا میدان هفت تیر برگزار شد که با حاشیه های جالبی همراه بود.

از ساعتی قبل از شروع رسمی همایش تعدادی از حامیان جبهه پاداری از ابتدای متروی میدان هفت تیر تا درب سالن سید الشهدا با جملاتی مانند "پایداری همیشه جواب می دهد" مردم را دعوت می کردند که در این نشست حضور پیدا کنند.

ابوالقاسم جراره جوانترین منتخب مردم ایران در مجلس نهم با 30 سال سن در این همایش حضور یافته بود و حمایت خود را از جبهه پایداری اعلام کرد.

در آغاز رسمی این مراسم کلیپی از سخنان آیت الله مصباح یزدی در دیدار اخیر با اعضای جبهه پایداری پخش شد و سپس کامران باقری لنکرانی به سخنرانی پرداخت.

در دستان جوانان و میانسالان جبهه پایداری دست نوشته های جالبی مانند " به فدای چشم مستت اگر شکند سبویی" پایداری یعنی تا پای چوبه دار و پایداری همیشه جواب می دهد به چشم می خورد.

همچنین مجری این مراسم که مسئول سابق بسیج دانشجویی دانشگاه تربیت مدرس بود با اشاره به اینکه از تخریب روح الله حسینیان هیچکس سودی نمی برد، گفت: زمانی که روح الله حسینیان در خصوص جریان دوم خرداد افشاگری می کرد برخی از دوستان اصولگرا تسبیح می انداختند که آیا حرف بزنند یا نزنند.

روح الله حسینیان که اخیرا علیه سخنان جنجالی وی موضع گیری های زیادی بیان شد در آغاز سخنان خود گفت: " به نام خداوند مظلومان تاریخ"

مرتضی آقا تهرانی در بخشی از سخنان خود در این همایش با اشاره به یکی از سخنرانی های آیت الله مصباح یزدی در آمریکا گفت: سخنان ایشان در آن دانشگاه به قدری خوب بود که مترجم هم کم آورد و مجبور شدند او را با فرد دیگری جابه جا کنند.

یکی از کاندیداهای جبهه پایداری در اقدامی جالب در پیش زمینه تبلیغات خود تصویر گرافیکی از خلیج فارس را درج کرده بود که در ایام روز خلیج فارس جالب به نظر می رسید.

با وجود اینکه قرار بود وحید یامین پور و سعید قاسمی در همایش جبهه پایداری سخنرانی کنند اما سعید قاسمی در این مراسم حضور نیافت و وحید یامین پور نیز موفق به سخنرانی در جمع جوانان حامی جبهه پایداری نشد.