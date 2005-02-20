براي مسابقه هاي جهاني استارت مي زنيم

هادي رضايي سرمربي تيم ملي واليبال نشسته كشورمان با اعلام اين مطلب به خبرنگار "مهر" گفت: بازيكناني كه ظرف چند روز آينده در مشهد به اردو خواهند رفت متشكل از بازيكنان جوان و اميد هستند كه گروه اول براي شركت در مسابقه هاي جهاني جوانان در اسلووني آماده مي شوند، اما تيم زير 23 سال ها را براي حضور در پيكارهاي جهاني بزرگسالان كه مردادماه سال آينده در هلند برگزار خواهد شد مهيا مي كنيم. رضايي گفت: براي كسب جواز مسابقه هاي هلند بايد در مسابقه هاي انتخابي قاره آسيا حضور پيدا كنيم. اين رقابتها با شركت 9 تيم در تهران برگزار خواهد شد و همه تيمهاي داوطلب هم با هزينه كشورهاي خود به ايران خواهند مي آيند. رضايي خاطرنشان كرد: تيم ما با ميانگين سني 26 سال جوانترين تيم حاضر در بازيهاي المپيك آتن بود و حال آنكه معدل سني تيم بوسني 33 سال بود با اين وجود ما از هرگونه پيشنهاد و راهنمايي كارشناسان براي ارتقاء كار استقبال خواهيم كرد تا با همفكري تيم پرقدرتي را براي يكه تازي مجدد در جهان تدارك ببينيم.