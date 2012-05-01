به گزارش خبرنگار مهر، امیر نظری شامگاه دوشنبه در جمع خبرنگاران افزود: پارک فن آموز با هدف ارائه اطلاعات جدید و فراگیری بیشتر آموخته های علمی دانش آموزان به دور از فضای فیزیکی مدارس به صورت عملی احداث شده است.

وی با اشاره به اینکه این پارک هفت سالن مجزا دارد، ادامه داد: با برنامه ریزی های انجام شده دانش آموزان مدارس شهر زنجان به تدریج برای بالا بردن افزایش معلومات در این پارک حضور می یابند.

نظری در ادامه با اشاره به بحث ریشه کنی بی سوادی در استان زنجان افزود: باتوجه به اهمیت ریشه کنی بی سوادی استان زنجان اقدامات قابل توجهی را انجام داده است که دستاورد آن کسب رتبه اول کشوری در طرح بستن دروازه بی سوادی در استان است.

مدیرکل آموزش و پرورش استان زنجان ادامه داد: با توجه به اهمیت ریشه‌کنی بی‌سوادی، استان زنجان اقدامات قابل توجهی را در این زمینه انجام داده است که دستاورد آن کسب رتبه اول کشوری در طرح بستن دروازه بی‌سوادی در سطح کشور است.

نظری همچنین در خصوص چگونگی روند رشد نوسازی مدارس در استان زنجان قول داد: پایان سال 92 سال پایان تخریب و بازسازی مدارس در استان است.

وی در ادامه وضعیت دانش آموزان استان زنجان در زمینه اعتیاد را بسیار ناچیز دانست و تصریح کرد: زنجان دارای پاکترین مدارس در سطح کشور به لحاظ معضل اعتیاد است.

نظری افزود: آموزش و پرورش برای پیشگیری از ابتلا به این مشکل نیز حضور مشاور در مدارس را اجباری کرده است که خود تاثیر بسزایی در مقوله پیشگیری داشت.

مدیرکل آموزش و پرورش استان زنجان گفت: دین مبین اسلام نگاه ویژه ای به علم آموزی داشته است و در همین راستا مقام معلم در اسلام نیز بسیار حائز اهمیت است و باید گفت که گرامیداشت مقام شهید بزرگوار استاد مرتضی مطهری نیز دارای اهمیت ویژه است.

وی افزود: در راستای بیست و هشتمین یادواره گرامیداشت مقام معلم در استان زنجان برنامه های متنوعی در نظر گرفته شده است و ایام این هفته نیز به صورت ملی نامگذاری شده است که نام ها به ترتیب در روز سه شنبه؛ معلم و دانش آموز، روز چهارشنبه؛ معلم، ایثار و شهادت، پنجشنبه؛ معلم و تحکیم خانواده،جمعه؛ معلم، مدرسه و جامعه منتظر، شنبه؛ مورخ 16 اردیبهشت به نام معلم، بصیرت و بیعت با ولایت، یکشنبه؛ معلم و انقلاب اسلامی و در روز آخر به نام معلم و پیشکسوت فرهنگی نام گرفته است.

نظری افزود: اعزام معلمان نمونه برای دیدار با مقام معظم رهبری و ریاست جمهور و وزیر آموزش و پرورش، مراسم تجلیل از دبیران و کارکنان مدارس شاهد، دیدار با نماینده ولی فقیه و امام جمعه استان، مراسم تجلیل از چهره های ماندگار برنامه های تعیین شده برای این ایام است.