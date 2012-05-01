رتبه ایران در شاخصهای دولت الکترونیک/ مالدیو پیشتازتر از ایران

احسان قدیری در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به آمارهای جهانی رتبه بندی کشورها از حیث آمادگی دولت الکترونیک اظهار داشت: براساس آخرین گزارشات منتشرشده در سازمان ملل در شاخص دولت الکترونیک کشورهای کره جنوبی، هلند، بریتانیا، دانمارک و آمریکا به ترتیب رتبه اول تا پنجم این خدمات را به خود اختصاص داده اند.

وی با بیان اینکه طی یک سال گذشته ایران در شاخص دولت الکترونیکی از میان 190 کشور جهان در رتبه صدم قرار گرفت، اضافه کرد: این درحالی است که براساس بررسی های انجام شده ایران در سال 2010 رتبه 102 دولت الکترونیک را در بین کشورها به خود اختصاص داد که این آمار نشان از صعود دو پله ای ایران در این بخش دارد.

عضو کنفدراسیون بین المللی تجارت الکترونیک از جهش و رشد بسیار خوب کشورهای در حال توسعه و کشور های منطقه در توسعه دولت الکترونیکی خبرداد و گفت: به عنوان نمونه رتبه کشور قزاقستان از 81 در سال 2008 به 46 در سال 2010 و 38 در سال 2012 ارتقا یافته است.

قدیری با اشاره به رتبه قابل قبول برخی کشورهای در حال توسعه در بحث دولت الکترونیک تصریح کرد که در میان 50 کشور اول دنیا از این حیث نام بسیاری از کشورهای منطقه و کشورهای درحال توسعه دیده می شود که از جمله آن می توان به رتبه 28 کشور امارات، رتبه 36 کشور بحرین، رتبه 38 کشور قزاقستان، رتبه 39 کشور شیلی، رتبه 40 مالزی، رتبه 41 عربستان، رتبه 43 کلمبیا و رتبه 48 کشور قطر اشاره کرد.

وی گفت: در آخرین گزارشات سازمان ملل متحد در شاخص دولت الکترونیکی، ایران در میان کشورهای جنوب آسیا دسته بندی و بررسی شده که در این گروه مالدیو با رتبه 95 قبل و سریلانکا با رتبه 115 بعد از ایران قرار دارد.

عضو کنفدراسیون بین المللی تجارت الکترونیک بر رشد کشورهای آسیایی در آمادگی در زمینه شاخص های دولت الکترونیکی تاکید کرد.

به گزارش مهر، گامهای نخست اجرای دولت الکترونیک در ایران در نیمه نخست سال 89 برداشته شد و پس از تدوین نقشه راه برای اجرای سند جامع دولت الکترونیک در دستور کار دولت قرار گرفت.

هم اکنون تدوین نقشه راه دولت الکترونیک به اتمام رسیده و این سند راهبردی به سازمانها و دستگاههای اجرایی ابلاغ شده و قرار است این سند به طور کل برای ارائه خدمات تا پایان برنامه پنجم توسعه – سال 95- عملیاتی شود.