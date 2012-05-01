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۱۲ اردیبهشت ۱۳۹۱، ۹:۰۸

در سال 1390 محقق شد/

2700هکتار از مناطق عملیاتی خوزستان مین زدایی شد

2700هکتار از مناطق عملیاتی خوزستان مین زدایی شد

اهواز - خبرگزاری مهر: نماینده مرکز مین زدایی کشور در شمال خوزستان گفت: در سال گذشته بیش از دو هزار و 700 هکتار از زمینهای آلوده به مین در استان خوزستان مین زدایی شد.

سرهنگ کریم سلحشور در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: سال گذشته دو هزار هکتار از زمینهای مناطق عملیاتی جنوب و 720 هکتار از زمینهای مناطق عملیاتی شمال خوزستان مین زدایی و تحویل استانداری خوزستان شد.

سلحشور افزود: در استان خوزستان یک میلیون و 400هزار هکتار مناطق آلوده به مین و مهمات عمل نکرده از زمان جنگ تحمیلی وجود داردکه تاکنون دو تا سه درصد این زمینها به میزان 10هزار هکتار پاکسازی نشده است.

وی، خط آهن خرمشهر-بصره، پایانه مرزی خرمشهر، شهرک صنعتی چزابه، مزار شهدای شلمچه، چاه های نفت و زمینهای کشاورزی را از جمله مناطق مهمی برشمرد که در این چند سال پاکسازی شده اند.

نماینده مرکز مین زدایی کشور در شمال خوزستان افزود: مین هایی که در مناطق عملیاتی فکه و چزابه از دوران جنگ باقی مانده است در دنیا بی نظیر است چون در مناطق جنگی دنیا مینها بر روی زمین کار گذاشته می شود ولی در این مناطق مین ها سه متردر عمق زمین هستند و این به علت جنس خاک این مناطق است که ازجنس ماسه است که از زمان جنگ تاکنون روی مینها را پوشانده است و مین زدایی به سختی در منطقه پاکسازی می شوند.
 
در حال حاضر 320 نفر مشغول مین زدایی در مناطق عملیاتی استان خوزستان هستند.
 
در آخرین اتفاقی که مینهای باقی مانده از زمان جنگ ایجاد کردند، شهادت چهار عضو یک شرکت خصوصی خنثی کننده بمب در شهر سوسنگرد بود که این امر به علت انفجار مین باقی مانده از زمان جنگ با عراق است.
 
این افراد برای یک شرکت خصوصی به نام اندیکو که در بخش خنثی سازی مینهای جنوب خوزستان فعال است کار می کردند.
کد مطلب 1590063

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