کارگران نمونه شهرداری ملایر تجلیل شدند

به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا امامی شامگاه دوشنبه در مراسم تجلیل از کارکنان و کارگران نمونه شهرداری ملایر با تبریک روز کارگر گفت: تمام موفقیت ها در شهرداری ملایر حاصل تلاش شبانه روزی کارکنان و کارگران این مجموعه است.

امامی با بیان اینکه با تلاشهای انجام شده، درآمد شهرداری ملایر از مبلغ هفت میلیارد تومان در سال 86 به 48 میلیارد تومان درسال 90 تومان رسید، پیش بینی کرد درآمد سال 91 شهرداری ملایر به 70 میلیارد تومان برسد.

شهردار ملایر عنوان کرد: باید تمام امکانات در شهرهای کوچک برای شهروندان فراهم شود چرا که نبود امکانات منجر به مهاجرت و از دست رفتن سرمایه ها و نیروی انسانی در شهرهای کوچک می شود.

وی بر رعایت حقوق شهروندی نیز تاکید کرد و گفت: مردم باید در نگهداری شهر تلاش خود را به کار گیرند.

در پایان این مراسم از 31 نفر از کارکنان و کارگران نمونه شهرداری ملایر در بخش های مختلف با دادن لوح تقدیر و هدایایی تجلیل شد.