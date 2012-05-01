به گزارش خبرنگار مهر، مسعود اقلامی عصر دوشنبه در مراسم جشن روز جهانی کارگر افزود: پس از پیروزی انقلاب اسلامی دشمنان نظام همواره در تلاش هستند تا از راههای مختلف به ویژه حوزه اقتصادی بر کشور ضربه‌ وارد کنند، اما حضور پررنگ کارگران و کارفرمایان در عرصه‌های کار و تولید توطئه‌های آنها را همواره خنثی کرده است.

وی با تبریک هفته کارگر اظهار داشت: تقدیر از مقام و زحمات کارگران نباید تنها به این هفته محدود شود چراکه کارگران به همراه کارفرمایان در طول سال در راستای رونق چرخه اقتصادی کشور در تلاشند.

مسعود اقلامی با بیان اینکه موفقیت‌های اقتصادی کشور مرهون زحمات کارگران و کارفرمایان است، افزود: امسال در بین 11 کارگر نمونه کشور "حجت زارعی شکیب" کارگر همدانی نیز انتخاب شده است.

مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان همدان با اشاره به نقش‌آفرینی کارگران در عرصه‌های مختلف مانند پیروزی انقلاب اسلامی و دوران دفاع مقدس افزود: به دلیل خلاقیت و تلاش کارگران استان همدان و همکاری و هماهنگی بین آنها و کارفرمایان، هر ساله تعدادی از این کارگران همدانی به عنوان کارگر نمونه معرفی می‌شوند.