به گزارش خبرنگار مهر، برخلاف تصور بیشتر مردم که فکر می کنند گوشی های یک میلیون تومانی در رده گوشی های گران قیمت قرار دارند اما این روزها گوشی هایی وارد کشور می شوند که در مقایسه با گوشی های یک میلیون تومانی، بسیار گران هستند و برای خرید آنها گاهی تا سقف 150 میلیون تومان باید هزینه کرد.

افزایش اقبال برای خرید گوشیهای 100 میلیونی

بررسی های خبرنگار مهر حاکی از آن است که این گوشی های گران قیمت با انواع و اقسام مختلف از حدود سه سال گذشته وارد بازار کشور می شده اند اما هیچگاه به اندازه زمان فعلی از اقبال مردم برخوردار نبودند. به نظر می رسد سلیقه تجمل گرایی و گرایش به سمت کالاهای لوکس گرانقیمت به گوشیهای موبایل نیز نفوذ کرده است.

قیمت اولین گوشی هایی لوکس و گران قیمتی که در سال های گذشته در پشت ویترین مغازه ها دیده می شد با قیمت گوشی های لوکس فعلی موجود در بازار قابل مقایسه نیست چرا که هم اکنون مشتریان این گوشی های خاص باید حداقل ترین هزینه یعنی حدود 20 میلیون تومان را برای خرید یک مدل ساده گوشی گران قیمت معتبر صاحب نام جهانی صرف کنند.

نمونه ای از گوشی های گران قیمت و لوکس با بدنه ای از طلای 18عیار

نحوه ورود به کشور گوشی های لوکس

گوشی های لوکس گران قیمت معمولا در ویترین هر فروشگاهی دیده نمی شوند چرا که این گوشی ها که به صورت محدود تولید می شوند، توسط سفارش گیرندگان خاصی وارد کشور می شوند.

برخی از مدل های گوشی های لوکس که توسط کمپانی های بزرگ طراحی می شوند به صورت خیلی محدود و در برخی از موارد نهایتا 10 مدل تولید و روانه بازارهای جهانی تلفن همراه می شوند.



ورود این نوع کالاهای لوکس معمولا به صورت سفارشی، از طریق هوایی و مسافری به کشور صورت می گیرد.



از سوی دیگر فروشندگان و دست اندرکاران این حوزه نیز اذعان می کنند که واردات گوشی های لوکس و گرانقیمت نسبت به سال های گذشته بیشتر شده است.

لوکس، معروف و گران اما بی امکانات



این گوشی ها که شامل امکانات خاص سخت افزاری و نرم افزاری نظیر دوربین عکاسی و فیلمبرداری، حافظه بالا، سیستم عامل و غیره نیستند تنها به دلیل امتیازاتی همچون دست ساز بودن، داشتن برند معروف، برخورداری از بدنه طلا و تیتانیوم، پوشش الماسی و از همه مهتر تک بودن آن ها طرفداران خاصی را در سراسر جهان و همچنین ایران پیدا کرده اند. نمونه ای از یک گوشی گران قیمت فاقد امکانات پیشرفته گوشی های گرانقیمت محصول انگلستان و سوئد یکی از فروشندگان گوشی های لوکس و گران قیمت در این باره به مهر می گوید: گوشی های لوکس موجود در بازار تلفن همراه ایران که انواع و اقسام مختلفی دارند، بیشتر محصول کمپانی کشورهای انگلیسی و یا سوئدی بوده و مدتی است که در میان ایرانیان از جایگاه مناسبی برخوردار شده اند.

وی می گوید: با وجود اینکه گوشی های گران قیمت موجود در بازار فاقد امکانات پیشرفته ای همچون دوربین، حافظه، پردازنده و حتی سیستم عامل هستند و بیشتر جهت مکالمه ساده تلفنی به کار می روند، تنها به دلیل لوکس و خاص بودن برند آن با اقبال روبرو شده اند.



این فروشنده گوشی های موبایل می افزاید: این گوشی ها که معمولا از بدنه سرامیکی، تیتانیومی و یا حتی چوبی برخوردار هستند، تنها به دلیل تک بودنشان در سراسر دنیا و همچنین در میان دارای توانایی بالا و تجملگرا در کشور طرفدار دارند.

گوشی های لوکس در ایران نمایندگی رسمی ندارند



به گفته این کارشناس بازار، گوشی های لوکس که با قیمت های بالا به فروش می رسند، در ایران دارای نمایندگی رسمی نیستند و به صورت محدود وارد کشور می شوند.



مسائل مالیاتی مانع اعلام میزان فروش



وی در مورد میزان فروش این گوشی ها در کشور گفت: هم اکنون تعداد فروشگاه هایی که در زمینه خرید و فروش گوشی های لوکس و گران قیمت فعالیت می کنند بسیار اندک است و به دلیل مسائل مالیاتی از اعلام میزان فروش این گوشی ها خودداری می کنند.



افزایش نمایش گوشی های لوکس در ویترینها

وی افزود: ولی با نگاهی به ویترین مغازه ها می توان به راحتی می توان متوجه تقاضا و فروش این گوشی ها در کشور شد چرا که میزان نمایش این گوشی ها نسبت به گذشته بالا رفته است که این به معنای فروش مناسب این کالای ارتباطی است.

121 هزار دلار قیمت گران ترین گوشی موجود در ایران

به گزارش مهر، یک واردکننده گوشی های لوکس و گرانقیمت می گوید: در حال حاضر گران ترین گوشی موجود در بازار با نرخ ارزی دلار به مبلغ 121هزار دلار به فروش می رسد و از پوشش الماسی و امکانات اولیه گوشی تلفن همراه برخوردار است.

وی در مورد قیمت دقیق این گوشی ها می گوید: این گوشی ها در ایران فاقد پایه قیمت ثابت هستند چرا که بهای نهایی آنها بر اساس سلیقه فروشنده مشخص می شود.

این فروشنده گوشی های لوکس معتقد است گوشی هایی که از بهای بالای 50 میلیون تومان برخوردار هستند تنها در صورت دریافت سفارش در کشور وارد می شوند چرا که در غیر این صورت تقاضا برای این مدل های چند صد میلیونی نسبت به سایر مدل های صاحب نام تجاری اندک شمار است.



یکی دیگر از فروشندگان بازار در این باره به خبرنگار مهر می گوید: مشتریان گوشی های صاحب نام کمپانی های بزرگ افرادی هستند که حاضرند برای داشتن یک گوشی موبایل هزینه های میلیون تومانی را متحمل شوند. مشتریان این گوشی ها به دنبال امکانات نرم افزاری و سخت افزاری گوشی موبایل نیستند بلکه تنها به دلیل تک بودن گوشی حاضر به پرداخت هزینه های گزافی می شوند.



