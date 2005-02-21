دكتر نجفقلي حبيبي در گفت و گو با خبرنگار حوزه و دانشگاه "مهر" افزود : ارتباط حوزه و دانشگاه در واقعيت خارجي اتفاق افتاده است و اين ارتباط بين حوزه و دانشگاه ديده مي شود اما بايد به افزاي يابد.

نشست هاي مشترك بين حوزه و دانشگاه مي تواند مباحث و آثار مشتركي ميان حوزه و دانشگاه ايجاد كند. اين سلسله نشست ها و همايش ها بايد به طور مستمر پي گيري شود تا حوزه و دانشگاه به تفاهم روشن تري در تمامي مباحث دست يابند

وي تصريح كرد : همكاري بين دانشگاه و حوزه به خوبي ديده مي شود. دانشگاهيان به حوزه مي روند و برخي دروس را تدريس مي كنند و علماي حوزوي هم به دانشگاه ها مي آيند و ارائه برخي دروس را برعهده مي گيرند. بنابراين ارتباط بين حوزه و دانشگاه وجود دارد و بايد به تقويت اين ارتباط پرداخت.

رئيس دانشگاه علامه طباطبايي خاطرنشان كرد : نشست هاي مشترك بين حوزه و دانشگاه مي تواند مباحث و آثار مشتركي ميان حوزه و دانشگاه ايجاد كند. اين سلسله نشست ها و همايش ها بارها در كشور اتفاق افتاده است اما بايد به طور مستمر پي گيري شود تا حوزه و دانشگاه به تفاهم روشن تري در تمامي مباحث دست يابند.



دكتر نجفقلي حبيبي ياد آور شد : تقويت اين ارتباط و ايجاد تفاهم وسيع در مباحث حوزه و دانشگاه زمان مي برد. به عنوان مثال اگر شرع در حوزه از اهميت بسزايي برخوردار باشد بايد بررسي كرد كه اين مباحث چقدر مي تواند در حوزه علوم انساني و علوم اجتماعي در دانشگاه ها اثر گذار باشد. يا بالعكس، بايد مشخص شود كه مسائل مورد تاكيد در برخي رشته هاي دانشگاهي چقدر زمان مي برد تا در مسائل حوزوي نيز وارد شود و اهميت داده شود.

وي تصريح كرد : اگر ارتباط مباني علمي و حوزوي در دانشگاه ها و حوزه ها افزايش يابد و مباحث فوق با شدت بيشتري پي گيري شود، به طور حتم آثار بهتري در حوزه علوم انساني و اجتماعي فراهم خواهد شد.