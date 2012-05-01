گردانهای ابوعلی مصطفی هم به صهیونیستها هشدار داد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری الشرق الاوسط، گردانهای شهید ابوعلی مصطفی شاخه نظامی جبهه خلق برای آزادی فلسطین به رژیم صهیونیستی هشدار داد در صورتی که برای احمد سعدات دبیرکل این جبهه که به سبب وخامت حالش به بیمارستان منتقل شده، اتفاقی بیفتد، پاسخ سخت و کوبنده ای به این رژیم خواهد داد.

این گردانها در بیانیه ای تاکید کرده است هر آسیبی که به سعدات برسد، هزینه های سنگینی بر اشغالگران تحمیل خواهد کرد و و در این زمینه هیچ خط قرمزی وجود ندارد.



ابوجمال سخنگوی این گردانها گفت ما می دانیم که زندگی دبیرکل ما در خطر است و در صورتی که هر اتفاق بدی برایش بیفتد، به خون شهدا قسم می خوریم که تا انتقامش را نگیریم، ساکت ننشینیم .



خاطر نشان می شود احمد سعدات که در اسارت صهیونیستها به سر می برد در پی وخامت حالش به سبب ادامه اعتصاب غذا که از 14 روز پیش آغاز کرده، به بیمارستان زندان الرمله منتقل شده است.



جنبش جهاد اسلامی فلسطین نیز پیش از این به رژیم صهیونیستی هشدار داده بود در صورت به خطر افتادن جان اسیران فلسطینی به ویژه دو اسیر این جنبش در کرانه باختری، هرگز به آتش بس با این رژیم پایبند نخواهد بود.