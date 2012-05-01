رعایت اخلاق و امانتداری دو اصل مهم در برگزاری انتخابات است

به گزارش خبرنگار مهر، ولی الله میرزایی اصل شامگاه دوشنبه در اولین جلسه شورای اداری در سال 91 اظهار داشت: حرکت بر مدار اصول اخلاقی که در نهایت منجر به دستیابی به تمام نیکی ها و پرهیز از کج روی ها می شود جزو اولویت های اصلی برگزاری انتخابات است.

وی در ادامه با اشاره بر لزوم برگزاری انتخاباتی باشکوه و حضور حداکثری مردم یادآور شد: با هماهنگی کلیه دستگاه های اجرایی سطح شهرستان برنامه ریزی خوبی برای برگزاری سالم این مرحله از انتخابات صورت گرفته است و انتظار می رود که مردم همانند مرحله اول مشارکت خوبی داشته باشند.

فرماندار شهرستان سنندج افزود: مردم بصیر و فهیم استان کردستان در مرحله اول انتخابات این دوره با حضور خود پایه های نظام و حکومت جمهوری اسلامی را مستحکم تر کردند و در مرحله دوم نیز حضوری حماسی را در مقابل توطئه های دشمنان نظام و انقلاب به نمایش می گذارند.

میرزایی اصل با اشاره به حساسیت های خاص مرحله دوم انتخابات نهمین دوره مجلس شورای اسلامی یادآور شد: دشمنان نظام و بدخواهان ملت در مقاطع مختلف پس از پیروزی انقلاب و به خصوص انتخابات های برگزار شده، تمامی توان خود را برای تخریب و ایجاد تشویش در صحت انتخابات به کار گرفته اند وی خوشبختانه به دلیل آگاهی و هوشیای ملت ایران تلاش مذبوحانه آنها راه به جایی نبرده است و نظام اسلامی ایران اکنون سربلندتر از همیشه ماموریت الهی خود را به پیش می برد.

وی همچنین با تاکید بر ضرورت بی طرفی تمامی دست اندرکاران برگزاری انتخابات، خطاب به کاندیداهای این مرحله نیز توصیه کرد: از تخریب یکدیگر پرهیز کرده و با ایجاد یک فضای آرام و توام با همدلی اهداف، اولویت های کاری و توانمندی های خود را برای مردم تبیین کنند تا خدای ناکرده بستری برای سوء استفاده دشمنان فراهم نشود.

وی در پایان بر لزوم بسیج تمامی امکانات ادارات و سازمان های دولتی سطح شهرستان سنندج برای برگزاری انتخاباتی در کمال صحت و امنیت در حوزه انتخابیه سنندج کامیاران و دیواندره تاکید کرد و افزود: مقدمات برگزاری انتخابات پرشور در این مرحله نیز تامین شده است.