تردیدافکنی یک رسانه ترک درباره حسن نیت مقامات ترکیه در قبال ایران

به گزارش خبرگزاری مهر، روزنامه زمان چاپ ترکیه نوشت : ترکیه در حال حاضر به شدت از نظر انرژی وابسته به ایران است و به همین منظور از مدتها قبل شروع به اجرای برنامه ای کرده تا بتواند وابستگی خود به ایران را کاهش دهد.

نویسنده مقاله معتقد است با وجود ژستهای ظاهری و اظهارات مقامات ترکیه در رسانه ها که سعی می کنند روابط با ایران را خوب جلوه دهند، اما واقعیت چیز دیگری است.به طوریکه مثلا "تانر یلدز"وزیر نفت ترکیه از سیاستهای نفتی ایران شدیدا انتقاد می کند و از فرسایشی شدن بدقولی های ایران می گوید، اما در ملا عام و در حضور رسانه ها سعی می کند فضا را تلطیف کرده و می گوید ما به همکاری با ایران ادامه خواهیم داد.



روزنامه ترک مدعی می شود ترکها خوب می دانند که ایران در فکر احیای "امپراطوری پارسیان در قالب شیعه گرایی" به زعم این روزنامه، است به همین علت دولت ترکیه از مدتها قبل با اجرای طرحی سعی در کاهش وابستگی خود به نفت و گاز ایران را به اجرا درآورده است. بنابراین مهم نیست که چقدر از مقامات ترک بشنوید که می گویند ما تحریمهای یکجانبه آمریکا علیه ایران را اجرا نخواهیم کرد، زیرا تمام آنها یک حرف تو خالی است.



نویسنده در ادامه به ذکر برخی اقدامات ترکها در راستای آنچه کاهش وابستگی به منابع نفت و گاز ایران خوانده، اشاره می کند از جمله :



- کنار گذاشتن قرارداد 6 میلیارد دلاری اکتشاف نفت بین ایران و ترکیه که در سال 2009 که در جریان سفر رجب طیب اردوغان به تهران امضا شده بود.



- تلاش ترکیه برای افزایش شمار کشورهایی که از آنها گاز وارد می کند از 5 کشور به 9 کشور؛



- تلاش ترکیه برای افزایش شمار کشورهایی که از آنها نفت وارد می کند از11 کشور به 18 کشور؛



- همچنین ترکیه در حال حاضر در حال مذاکره با لیبی ، نیجریه، روسیه ، عربستان، قزاقستان و عراق برای افزایش صادرات نفتشان به ترکیه است.



- پیشنهاد ترکیه به ونزوئلا برای سرعت بخشیدن به اکتشاف نفت و گاز در دریای سیاه در قبال ساخت مسکن انبوه در آن کشور

- مذاکره با روسیه ، قطر و الجزایر و دیگر صادر کنندگان گاز برای افزایش واردات گاز از این کشورها؛



لازم به ذکر است این ادعای روزنامه ترک در حالی صورت می گیرد که بارها مقامات ترک به ویژه در آخرین سفر اردوغان نخست وزیر ترکیه به تهران در نهم فروردین ماه گذشته خواستار توسعه روابط تجاری با ایران تا مرز 20 میلیارد دلار شده بودند و بارها مقامات ترک به مخالفان توسعه روابط تجاری ترکیه با ایران خرده گرفته و آن را رد کرده اند.