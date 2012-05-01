240 میلیارد تومان اعتبار به بخش کشاورزی کردستان اختصاص یافت

به گزارش خبرنگار مهر، ابراهیم حسن نژاد شامگاه دوشنبه در جلسه کارگروه توسعه کشاورزی شهرستان بیجار اظهار داشت: در راستای اجرایی کردن برنامه های دولت برای توسعه کشاورزی در سال جاری، اعتباری بالغ بر 240 میلیارد تومان به این بخش اختصاص پیدا کرده است.

وی بیان کرد: با توجه به برنامه ریزی های صورت گرفته و با عنایت به درخواست های رسیده از سوی شهرستان ها و همچنین بررسی استعدادها و ظرفیت های آنها در حوزه های مختلف 114 طرح کشاورزی با اعتباری بالغ بر 20 میلیارد تومان در شهرستان بیجار مصوب شده است.

مدیرکل جهاد کشاورزی استان کردستان در ادامه با اشاره به برنامه ریزی های استان در راستای کمک به کشاورزان و تامین نیازهای اولیه آنها یادآور شد: مشکل کود شیمیایی در استان کردستان برطرف شده است و طی روزهای آینده بیش از 10 هزار تن کود آزاد در استان توزیع می شود.

حسن نژاد همچنین از صدور مجوز برای حفر 38 حلقه چاه آب کشاورزی در شهرستان بیجار خبر داد و عنوان کرد: در کنار این مهم بیش از دو هزار تن کود شیمیایی یارانه ای نیز به کشاورزان بیجاری اختصاص پیدا کرده است که طی روزهای آینده توزیع آن آغاز می شود.

فرماندار شهرستان بیجار نیز در این جلسه از مصوب شدن 114 طرح کشاورزی با اعتباری بالغ بر 20 میلیارد تومان در این شهرستان خبر داد و افزود: هم اکنون بیش از سه هزار و 400 نفر در شهرستان بیجار متقاضی کار و فعالیت در بخش کشاورزی هستند.