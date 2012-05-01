کمک مالی اساتید به دانشجویان بی بضاعت دانشگاه شیراز

غلامرضا رخشنده‌رو معاون دانشجویی دانشگاه شیراز در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: یکی از برنامه‌های دانشگاه شیراز در سال جاری، استفاده از کمک فکری و مشاوره ای اساتید دانشگاه در جمع های دانشجویی و خوابگاه‌ها است.

وی افزود: دانشگاه شیراز دارای 600 عضوهیات علمی است که بیشتر آنها دارای مرتبه‌های دانشیاری و استادیاری بوده و تجربه بالایی دارند البته تمام این اساتید تخصص مشاوره ندارند ولی به نظر می‌رسد حضورشان بین دانشجویان می تواند موثر باشد.

معاون دانشجویی دانشگاه شیراز یادآور شد: معمولا دانشجویان خوابگاهی بیش از دانشجویان دیگر به حضور این اساتید نیاز دارند این دانشجویان به دلیل دوری از خانواده، احتیاج بیشتری به کمک‌های فکری مشاوره‌ای دارند که اعضای هیات علمی می توانند با حضور در خوابگاه به این دانشجویان کمک کنند.

وی خاطر نشان کرد: اعضای هیات علمی دانشگاه شیراز روی هم رفته هر ماه 2میلیون تومان به دانشجویان بی بضاعت دانشگاه کمک می‌کنند که امیدواریم در این زمینه هم ما را با حضور در جمع‌های دانشجویی و خوابگاهی یاری کنند.