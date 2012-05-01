  1. ورزش
  2. توپ و تور
۱۲ اردیبهشت ۱۳۹۱، ۱۰:۳۸

پائیز افتتاح می شود:

نخستین سرزمین لگو آسیا درمالزی/ انتظار یک میلیون گردشگر در سال اول

نخستین سرزمین لگو آسیا درمالزی/ انتظار یک میلیون گردشگر در سال اول

کوالالامپور- دفتر منطقه ای خبرگزاری مهر درجنوب شرق آسیا: نخستین سرزمین لگو آسیا در منطقه اسکندر مالزی با هدف رشد صنعت گردشگری در پاییز سالجاری افتتاح می شود.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری رسمی مالزی(برناما)، مدیرکل سرزمین لگو مالزی گفت : 75 درصد پروژه واقع در منطقه اسکندر جوهور تا کنون تکمیل شده است.

"سیگفرید بورست" با تشکر از تلاش پیمانکارن در اجرای به موقع تعهداتشان گفت : فاز اول سرزمین لگو مالزی تا چند ماه دیگر افتتاح می شود و کل مجموعه تا پایان امسال قابل بهره برداری خواهد بود.

وی افزود: این مجموعه شامل 7 بخش مجزا به نامهای پادشاهی لگو ، تصور ، سرزمین هیجان ، تکنیک لگو ، ابتدایی ، شهر لگو و سرزمین کوچک می باشد که برای خانواده های دارای فرزند 2 تا 12 ساله طراحی شده اند.

انتظار می رود بیش از یک میلیون گردشگر در سال اول بهره برداری از این بوستان دیدن کنند.

سرزمین لگو مالزی ششمین شهربازی لگو در دنیا بعد از دانمارک، انگلستان، آلمان، فلوریدا و کالیفرنیای آمریکا و نخستین دراسیا می باشد.
 

کد مطلب 1590230

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها