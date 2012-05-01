حضور در اکسپو "قاف قلم" شیراز حمایت ازتولید ملی است

علی رضا پرورش در گفتگو با خبرنگار مهر اظهارداشت: با توجه به اینکه مقام معظم رهبری امسال را سال تولید ملى و حمایت از کار و سرمایه‌ ایرانى نامگذاری کرده اند مسئولان حوزه هنری در استان فارس تصمیم گرفتند تا با برپایی اکسپو قاف قلم حمایت ویژه ای از هنرمندان خوشنویس شیرازی انجام دهند.



وی اظهار امیدواری کرد که با توجه به تاکید مقام معظم رهبری مدیران ادارات، صنایع،ارگان ها، بخش های خصوصی وهمچنین اقشار مختلف مردم توجه ویژه ای به خرید آثار خوشنویسی اکسپو "قاف قلم "داشته باشند.



درادامه رئیس انجمن خوشنویسان فارس نیز بیان داشت: هنر خوشنویسی از اصیل ترین هنرهای ایرانی اسلامی است که جایگاه ویژه ای در بین هنرهای تجسمی دارد و از دیرباز مورد توجه هنرمندان بوده است.



مجید چیز فهم دانشمندیان اصالت هنر خوشنویسی را بیشتر از سایر هنرهای اسلامی شناخته شده دانست وافزود: با توجه به انعکاس فرهنگ دینی، ادبیات عرفانی وآئینی ، میراث فرهنگی ایران در هنر خوشنویسی باید به صورت جدی تر از این هنر حمایت شود تا شاهد عجین تر شدن هنر خوشنویسی با زندگی مردم باشیم.



وی اکسپو قاف قلم را اولین تجربه مشترک حوزه هنری فارس و انجمن خوشنویسان در زمینه برپایی چنین نمایشگاههای دانست و ابراز داشت: در اکسپو قاف قلم 200 اثر خوشنویسی از آثار مجید چیز فهم دانشمندیان، علیرضا جنگانی، مجید رستگار، حمیدرضا نادری، محمدرضامعین خواه، سید احمد علوی ،حمیدرضا ابراهیمی، محمد جواد عسکری نژاد،کاظم فریدونی، سیدعبدالسلام غازی، محمد جامعی،فرهاد نصیری، محسن زرکش، علیرضاکریمپور، مهدی داریوشی، فاطمه کلینی، مریم همایونی، رضااعظمی، روح ا..محرری، سعیدرضاکامرانی، محبوبه سازش در معرض دید علاقمندان قرارگرفته است.



رئیس انجمن خوشنویسان فارس همچنین اظهار امیدواری کرد که مدیران دستگاههای مختلف دولتی استان با توجه به اختصاص یک دهم درصد از بودجه عمرانی دستگاههای دولتی به خرید آثار هنری از این اکسپو حمایت لازم را انجام دهند.



به گزارش خبرنگار مهر، اکسپو بزرگ خوشنویسی قاف قلم از تاریخ 11لغایت 21 اردیبهشت سال جاری در مجموعه هنری شیراز برگزار می شود.