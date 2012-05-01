200میلیارد ریال اعتبار برای مرمت سد آرباتان نیاز است

به گزارش خبرنگار مهر ، دکترمسعود محمدیان صبح امروز سه شنبه در جلسه کارگروه توسعه بخش کشاورزی شهرستان هریس با اعلام این مطلب گفت : مطالعات علاج بخشی سد آرباتان هریس از سال گذشته شروع شده و در حال اتمام است.

وی اظهار داشت: در سال 1387به علت وجود لایه های گچی و نمکی در لایه های سطوح زیرین سد موجب فرار آب شد و آب این سد پس از آن به لایه های زیرین نفوذ کرده و در مزارع پائین دست به صورت گودالهای بزرگ خارج شد.

محمدیان با بیان اینکه این سد با 27 میلیون متر مکعب با هدف تأمین آب کشاورزی و شرب احداث شده بود و در سالهای گذشته شاهد هدر رفت این میزان آب بوده ایم افزود : 200میلیارد ریال اعتبار برای مرمت سد آرباتان مورد نیاز است که امیدوارم با تلاش نماینده منتخب مردم و همکاری سایر مدیران استان بتوانیم این میزان اعتبار را از طریق منابع ملی و یا استانی تامین کنیم.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان همچنین گفت: طرح های کشاورزی با دوهزار مترمکعب نیاز آبی منبعد نیاز به استعلام نخواهند داشت و در اراضی که سازمان آب منطقه ای تامین آب نموده است آماده واگذاری اراضی به افراد واجد شرایط هستیم.

وی با بیان اینکه برای تجهیز مزارع کشاورزی به سیستم نوین آبیاری تحت فشار برای تمام متقاضیان تسهیلات بلاعوض و درازمدت کم بهره پرداخت می شود افزود: امیدوارم کشاورزان عزیز به اهمیت مصرف بهینه آب پی ببرند چراکه خشکسالی های اخیر بخش کشاورزی استان را با ضرر و زیان بالایی مواجه ساخته است.