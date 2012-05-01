ماماها در طرح پزشک خانواده جایگاه مناسبی ندارند

به گزارش خبرگزاری مهر، زهرا مدرسی در آستانه روز جهانی ماما با اشاره به برخی مشکلات و دغدغههای جامعه مامایی کشور گفت: مسایلی نظیر تحت پوشش بیمه قرار گرفتن خدمات مامایی، اجرای دقیق شرح وظایف مامایی، بیکاری محسوس ماماها در بین گروههای پزشکی از جمله مهمترین مشکلات جامعه مامایی است که سالهاست مطرح میشود اما متأسفانه هنوز به قوت خودشان باقی هستند.
وی افزود: متأسفانه در طرح خوبی مانند طرح پزشک خانواده هم جایگاه ماماها به درستی تبیین و مشخص نشده است و ماماهایی که جذب این طرح شدهاند دستمزدهای بسیار پایین و غیر قابل قبولی دریافت میکنند.
عضو شورای عالی نظام پزشکی کشور ادامه داد: از سوی دیگر با اجرای طرح پزشک خانواده در سراسر کشور باید دید چند درصد از ماماهای کشور جذب این طرح میشوند و آیا اجرای پزشک خانواده میتواند در حل معضل بیکاری ماماها مؤثر باشد یا خیر.
مدرسی ادامه داد: اجرای این طرح با شرایط فعلی میتواند به گردش مالی ماماهایی که در مطب خصوصی فعال هستند ضربه بزند و در عین حال ماماهای فعال در طرح پزشک خانواده نیز حقوق مناسبی دریافت نخواهند کرد.
وی با اشاره به تعرفه مامایی پیشنهادی سازمان نظام پزشکی برای سال 91، اظهار کرد: متأسفانه سال گذشته تعرفه مامایی تنها با 100 تومان رشد به 5500 تومان رسید در حالی که میزان تورم و گرانی ناشی از هدفمند کردن یارانهها فشار زیادی به جامعه مامایی وارد کرد. اما در سال جدید سازمان نظام پزشکی تعرفه مامایی را 7800 تومان پیشبینی و به دولت پیشنهاد کرده که امیدواریم مورد موافقت قرار گیرد.
مدرسی با انتقاد از عدم رسیدگی به دغدغههای جامعه مامایی گفت: هر سال با نزدیکی روز ماما صحبت از مشکلات ماماها میشود و در حالی که مسئولان حوزه سلامت نیز ادغان دارند که قشر ماماها، به نوعی زحمتکشترین و در عین حال مستضعفترین گروه علوم پزشکی است اما هنوز بسیاری از مشکلات پابرجاست و حل نشده است.
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