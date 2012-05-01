محمد هادی پور قنبر در گفتگو با خبرنگار مهر اظهارداشت: آفت ملخ از جمله خطرناکترین آفت محصولات کشاورزی است که به علت داشتن تنوع گونه ای و تغذیه ای می توانند به کلیه محصولات زراعی، مراتع، جنگلها و باغها خسارت وارد کند.



وی یادآورشد: بر اساس دستورالعمل سازمان حفظ نباتات کشور یازده گونه ملخ آفت عمومی محسوب می شود که مبارزه با این آفت توسط شبکه های مراقبت دولتی با مشارکت مردم انجام می شود.



کارشناس مبارزه با آفات سازمان جهاد کشاورزی استان قزوین افزود: با آگاهی از این موارد جهاد کشاورزی با همراه مراکز خدمات و کارشناسان بخش خصوصوی و کلینک ها مبارزه بر علیه این آفت را در سال جاری در سطحی معادل 10 هزار هکتار از کانون های پیش شناخته شده تحت نظارت و کنترل درآورده است.



وی تصریح کرد: در حال حاضر هشت نوع ملخ مضر بخش کشاورزی در استان قزوین شناسایی شده است که مبارزه با این نوع آفت هرساله از اسفنده ماه با شناسایی وکانون یابی انجام می شود.



پور قنبر گفت: مدیریت حفظ نباتات سازمان جهاد کشاورزی استان قزوین با تجهیز بخش خصوصی و کلینیک های گیاه پزشکی به مبارزه با آفت ملخ در مناطق همجوار با سایر استانها اقدام کرده است.



وی اظهارداشت: تاکنون در 150 هکتار از اراضی کشاورزی علیه این آفت مبارزه شده است.