تیمهای کشتی خراسان رضوی از مربیان دانشگاهی بهره مند می شوند

به گزارش خبرنگار مهر، امیر رشید لمیر دوشنبه شب در نشست خبری هیئت کشتی استان گفت: علمی کردن ورزش با توجه به علم روز در زمینه های مختلف آموزشی با حمایت مالی اسپانسر و با همکاری دانشگاه فردوسی از جمله موارد در حال پیگیری در هیئت کشتی خراسان است.

وی افزود: در این هیئت در زمینه پرورش و آموزش مربی با برگزاری دوره های علمی، همچون علم تمرین به اتفاق نظر رسیدیم چرا که معتقدیم با تربیت یک مربی متخصص 50 کشتی گیر خوب پرورش خواهند یافت.

وی از ایجاد خانه کشتی در شهرستان های استان خبر داد و گفت: در نظر است در بخش کشتی فرنگی در دو شهرستان مستعد فریمان و نیشابور با تأمین بودجه از طرف هیئت کشتی خراسان رضوی خانه کشتی احداث شود.

وی افزود: برای راه اندازی خانه کشتی در قسمت کشتی آزاد نیز در حال بررسی شهرستان های توانمند هستیم تا در زمینه آموزش، مسایل فنی و مالی مورد حمایت قرار گیرند.

وی اظهار کرد: خوشبختانه کادر فعلی این هیئت با همدلی در راستای مسئولان قبلی هیئت کشتی استان گام برمی دارند و با همکاری پیشکسوتان این ورزش از انسجام خوبی برخوردار است.

وی از برگزاری دور اول کلاس های آموزشی با عنوان علم تمرین و تغذیه در کشتی و همچنین مدیریت وزن در ماه آینده خبر داد و گفت: به شرکت کنندگان در صورت قبولی در آزمون در پایان دوره مدرک بین المللی قابل ارائه در تمام دنیا اهدا خواهد شد.

سرپرست هیئت کشتی خراسان رضوی نیز در این نشست با بیان اینکه فعالیت اصلی کادر فعلی هیئت بر محور پرورش ورزشکاران در رده های سنی نونهالان و نوجوانان است، اظهار کرد: در نظر گرفتن فردی به عنوان استعدادیاب و پیکرشناس و حضور چنین متخصصی در نواحی مختلف به منظور کشف توانمندی موجود در استان و هدایت نوجوانان به خانه کشتی استان از جمله اقدامات این هیأت است.

علی بامشکی در خصوص وضعیت خانه کشتی خراسان رضوی، تصریح کرد: برای ساخت و بهره برداری از خانه کشتی استان تاکنون زحمات زیادی کشیده شده ولی متأسفانه تاکنون غیرفعال بوده که امیدواریم با پیگیری های این هیئت مورد استفاده کشتی گیران رده های مختلف به ویژه نونهالان، نوجوانان و جوانان قرار گیرد و چراغ خانه کشتی دوباره روشن گردد.

وی اظهار امیدواری کرد: با راه اندازی خانه کشتی بحث پشتیبانی و سرمایه گذاری برای رده های سنی مذکور بیش از پیش مورد توجه قرار گرفته تا در 4 سال آتی شاهد رشد کشتی استان در کشور و حضور ورزشکاران در رده های مختلف تیم ملی باشیم.

بامشکی درخصوص داوران فعال کشتی در این هیئت گفت: در حال حاضر 130 داور کشتی در کشور فعالیت دارند که نیمی از آنها در استان تهران مشغولند و متاسفانه خراسان رضوی دارای 3 داور بین المللی است.