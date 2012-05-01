تمدید فعالیت مرکز نخبگان آسیا و اقیانوسیه در زمینه طیف فرکانس در ایران

به گزارش خبرنگار مهر، این فعالیت پس از ارائه برنامه های مرکز آموزش منطقه ای اصفهان به کمیته مدیریتی مراکز آموزشی اتحادیه جهانی مخابرات و امضاء تفاهم نامه میان وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و ITU ، تمدید شد.

دکتر غلامعلی حسنی صدر- سرپرست دانشکده پست و مخابرات در این باره تاکید کرد: پیش از این و براساس تفاهم نامه میان وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و اتحادیه جهانی مخابرات، ایران مسئولیت ارائه آموزشهای تخصصی مورد نیاز کشورهای حوزه آسیا و اقیانوسیه در برخی زمینه های تخصصی را عهده دار شده بود.

وی با اشاره به تلاشهای صورت گرفته برای برگزاری دوره های آموزشی بین المللی تصریح کرد: برگزاری 9 دوره کارگاه آموزشی مشترک با اتحادیه جهانی مخابرات در مرکز آموزش منطقه ای در ایران به صورت حضوری و مجازی در سطح منطقه، از جمله اقدامات صورت گرفته در این حوزه محسوب می شود.

حسنی صدر ادامه داد: در این دوره های آموزشی،‌ علاوه بر کارشناسان داخلی از شرکت های زیرمجموعه وزارت ارتباطات، مدیران 25 کشور از آسیا و اقیانوسیه نیز حضور داشتند.

سرپرست دانشکده پست و مخابرات گفت: با توجه به گزارش پیشرفت کار از طرف وزارتخانه و موفقیت های کسب شده در سال های گذشته، مجوز ارائه آموزشهای تخصصی و امتیاز مرکز آموزشی منطقه ای تا پایان سال جاری میلادی تمدید شده است.

به گزارش مهر، دهمین دوره آموزشی مشترک با اتحادیه جهانی مخابرات پایان اردیبهشت ماه در مرکز آموزشی بین المللی اصفهان برگزار خواهد شد.