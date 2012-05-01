بسیج سازندگی ایمن ترین بخش غیردولتی فعال در حوزه محیط زیست است

به گزارش خبرنگار مهر ، بیوک رئیسی صبح امروز سه شنبه در آستانه سالروز تشکیل بسیج سازندگی و در تشریح فعالیت های مشترک محیط زیست و بسیج با اشاره به ظرفیت های بالای تخصصی و فرهنگی سازمان بسیج سازندگی به خبرنگاران گفت : پروژه احداث مرکز ارزیابی زیست محیطی استان ، پروژه احداث مرکز پایش زیست محیطی منطقه صنعتی غرب تبریز ، طرح ملی محیط یار و طرح جامع آموزش همگانی محیط زیست از جمله برنامه های مشترک محیط زیست با بسیج سازندگی است که در سالهای اخیر به مورد اجرا گذاشته شده است .

مدیر کل حفاظت محیط زیست استان طرح حفاظت از مناطق تحت مدیریت محیط زیست از طریق به کار گیری نیروی مسلح بسیج را اقدامی میمون و منحصرا در صلاحیت بسیج سازندگی دانسته و اضافه کرد: مشکل مسلح نمودن نیروهای قراردادی و عدم امکان برخورد با تخلفات زیست محیطی توسط نیروهای غیر رسمی ، با بکارگیری نیروهای طرح بسیج ، مرتفع شده و محیط بانان طرح بسیج به عنوان ضابط دادگستری ، اختیار برخورد قانونی و ابلاغ ضوابط محیط زیست را دارا می باشند.

