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۱۲ اردیبهشت ۱۳۹۱، ۱۴:۳۵

رئیسی:

بسیج سازندگی ایمن ترین بخش غیردولتی فعال در حوزه محیط زیست است

بسیج سازندگی ایمن ترین بخش غیردولتی فعال در حوزه محیط زیست است

تبریز - خبرگزاری مهر: مدیر کل حفاظت محیط زیست آذربایجان شرقی گفت : سازمان بسیج سازندگی آذربایجان شرقی در قالب تفاهم نامه همکاریهای زیست محیطی مشترک اجرا یا نظارت بر پروژه های مختلف فرهنگی، عمرانی و نظارتی اداره کل حفاظت محیط زیست را عهده دار شده است.

به گزارش خبرنگار مهر ، بیوک رئیسی صبح امروز سه شنبه در آستانه سالروز تشکیل بسیج سازندگی و در تشریح فعالیت های مشترک محیط زیست و بسیج  با اشاره به ظرفیت های بالای تخصصی و فرهنگی سازمان بسیج سازندگی به خبرنگاران گفت : پروژه احداث مرکز ارزیابی زیست محیطی استان ، پروژه احداث مرکز پایش زیست محیطی منطقه صنعتی غرب تبریز ، طرح ملی محیط یار و طرح جامع آموزش همگانی محیط زیست از جمله برنامه های مشترک محیط زیست با بسیج سازندگی است که در سالهای اخیر  به مورد اجرا گذاشته شده است .

مدیر کل حفاظت محیط زیست استان طرح حفاظت از مناطق تحت مدیریت محیط زیست از طریق به کار گیری نیروی مسلح بسیج را اقدامی میمون و منحصرا در صلاحیت بسیج سازندگی دانسته و اضافه کرد: مشکل مسلح نمودن نیروهای قراردادی و عدم امکان برخورد با تخلفات زیست محیطی توسط نیروهای غیر رسمی ، با بکارگیری نیروهای طرح بسیج ، مرتفع شده و محیط بانان طرح بسیج به عنوان ضابط دادگستری ، اختیار برخورد قانونی و ابلاغ ضوابط محیط زیست را دارا می باشند.
 

کد مطلب 1590328

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