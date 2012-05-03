رونمایی سردیس رضوی سروستانی/ اجرای قطعاتی با موضوع خلیج فارس

به گزارش خبرنگار مهر، سردیس زندیاد رضوی سروستانی ساخته شده توسط محسن دهقانی زاده با حضور حسین علیزاده و سید محمد میرزمانی رونمایی و در مجموعه فرهنگی هنری حافظ شیراز نصب شد.

در حاشیه این مراسم حسین علیزاده در خصوص مقام هنری رضوی سروستانی گفت که برگزاری چنین یادواره هایی برای این استاد بزرگ مناسب است اما باید عنوان کرد که اینگونه یادواره ها برای چنین شخصیت بزرگی کم است. رضوی سروستانی از هنرمندان خوشبخت است زیرا در جوار حافظ آرام گرفته و از سوی دیگر مردم شیراز مردمی هنردوست و قدردان هستند.هیچکس فکر نمی کند که رضوی نیست و از دنیا رفته؛ زیرا خصوصیت های اخلاقی این استاد برجسته همچنان الگویی برای همگان محسوب می شود.

- با خبر شدیم فریدون حافظی هنرمند پیشکسوت موسیقی ایران و نوازنده چیره دست تار در اثر زمین خوردگی دچار شکستگی دست شده است و هم اکنون با تشخیص پزشک تا دو هفته دیگر باید در گچ بماند. این هنرمند موسیقی همچنین گفت که به دلیل درد بسیار زیاد هیچ فعالیت موسیقایی نمی تواند انجام دهد و به گفته پزشک معالج امکان دارد گچ گرفتی دست این استاد موسیقی تا دو ماه دیگر طول بکشد تا استخوان شکسته به خوبی التیام یابد.

- نخستین کنسرت ارکستر سمفونیک تهران به رهبری شهرداد روحانی با موضوع خلیج فارس درمیان استقبال مخاطب برگزار شد. در این اجرا آثاری با عنوان خلیج فارس به آهنگسازی شهداد روحانی، شاهین فرهت و امیر بکان به مناسبت بزرگداشت هفته ملی خلیج فارس اجرا شد. "حمید حامی" نیز در قطعه امیر بکان به عنوان خواننده و در کنار گروه کر رار گرفت.



- خبر دیگر اینکه کنسرت گروه موسیقی شمس به سرپرستی کیخسرو پور ناظری با همراهی ارکستر سمفونیک "پسیفیک" 4 در آمریکا برنامه مشترک اجرا کردند که در این برنامه قطعات"مطرب مهتاب رو" ، "از عشق" ، قطعه کردی "آی وی یو" و بداهه نوازی تهمورس و سهراب پورناظری اجرا شد.



اما نکته قابل توجه از مجموع این اجراها بازتاب رسانه ای کنسرت گروه موسیقی شمس در رسانه های آمریکا بود به این معنا که روزنامه لس‌آنجلس تایمز در گزارش خود نوشت:" گروه شمس با سازهای سنتی خود همه را محصور کرد. قطعاتی که این گروه اجرا کردند، جذاب ترین و هیجان انگیز ترین بخش برنامه بود، قطعاتی که توسط بنیانگذار گروه آقای کیخسروپورناظری و پسرانش تهمورس و سهراب تنظیم شده بود، بسیار پیچیده بودند که هر کدام با تکنوازی پر احساس شروع و باشور و پایکوبی پایان می یافت. سهراب پورناظری تکنواز ساز تنبور وکمانچه بسیار درخشید و جلب توجه کرد.



همچنین گروه شمس علاوه بر اجرای مشترک با ارکستر سمفونیک پسیفیک یک اجرا مستقل در سالن هنری زگرستوم برگزار کرد. این کنسرت در سه بخش بداهه نوازی تنبور سهراب پورناظری، موسیقی تنبور و موسیقی ملی اجرا شد. در بخش تنبور علاوه برا اجرای قطعات قبلی کنسرت قطعه منتخب 30 سال گروه شمس نیز اجرا شد و در بخش موسیقی ملی گروه قطعات «پنهان چو دل» و «باران» و قطعه «یار آمد» نواخت.

- خبرآخر اینکه اپرای عروسکی حافظ به کارگردانی بهروز غریب پور و آهنگسازی ایمر پورخلجی و با صدای علیرضا قربانی درنقش حافظ نیمه دوم اردیبهشت ماه برگزار می شود.آهنگساز اپرای عروسکی حافظ به تنوع موسیقایی این اثر اشاره کرد و گفت که ایجاد تنوع در ارائه اثری بدیع در اپرای حافظ از مهمترین اهداف موسیقایی این اثر است. از همین‌رو از مجموع دستگاه‌های موسیقی ایران به جز راست پنجگاه بهره بردم.



فرم کلی این اثر"اپرا سریا" هست البته در یک پرده هم "اپرا بوفا" خواهیم داشت. در واقع موسیقی این اثر براساس شیوه اپرای واگنری نوشته شده است. به این معنا که درام به شیوه لایت موتیف تفسیر می‌شود. در این روش یک تم مشخص برای هریک از شخصیت‌های درام اختصاص داده‌ام که شنیدن آن تم و یا گاهی موتیفی چند نتی، حضور واقعی ویا ذهنی این شخصیت‌ها را نشان می‌دهد؛ همچنین آوازهای این اپرا منطبق بر ردیف موسیقی ایرانی است (به شکل آریا و رسیتاتیف) و در قسمت‌های خوانش تا اندازه‌ای آواز جای خود را به دیالوگ می‌دهد و روایت آواز به شکل گفتگو اجرا می‌شود در واقع این شیوه دستمایه‌ای است از اپراهایی که از قرن بیستم به بعد مرسوم شده است.