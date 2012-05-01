موافقت با تاسیس سه مدرسه علمیه خواهران جدید در کشور

به گزارش خبرگزاری مهر، معاون شهرستان‌های مرکز مدیریت حوزه‌های علمیه خواهران از صدور موافقت اصولی شورای گسترش حوزه‌های علمیه با راه‌اندازی سه مدرسه علمیه خواهران جدید در کشور خبر داد.



حجت‌الاسلام رسول ابراهیمیان اظهار داشت: دو مورد از این مدارس علمیه در شهرستان ساوجبلاغ در استان البرز و یک مورد در شهر منوجان در استان کرمان قرار دارد.



وی یادآور شد: موافقت اصولی این مدارس علمیه در جلسات 80 و 83 شورای گسترش حوزه‌های علمیه صادر شده است.



معاون شهرستان‌های مرکز مدیریت حوزه‌های علمیه خواهران این مدارس علمیه را شامل مدرسه علمیه الزهرا(س) در شهر منوجان استان کرمان با تقاضای حجت‌الاسلام مهدی بهره‌مند، مدرسه علمیه الزهرا(س) شهرستان ساوجبلاغ در استان البزر با تقاضای حجت‌الاسلام محمدتقی ناطقی و مدرسه علمیه فاطمه‌الزهرا(س) شهرستان ساوجبلاغ در استان البرز با تقاضای حجت‌الاسلام سیدمهدی حسینی عنوان کرد.



وی با اشاره به اینکه متقاضیان تاسیس مدارس علمیه خواهران درخواست خود را در این مورد به مرکز مدیریت حوزه‌های علمیه خواهران ارائه می‌کنند ادامه داد: پس از بررسی این درخواست و تشکیل پرونده در مورد آن، پرونده به شورای گسترش حوزه‌های علمیه ارسال می‌شود.



حجت‌الاسلام ابراهیمیان شرایط لازم برای صدور موافقت اصولی تاسیس مدارس علمیه خواهران را نیاز منطقه به مدرسه علمیه و واجد شرایط بودن متقاضی دانست و افزود: در صورت احراز این شرایط موافقت اصولی تاسیس صادر می‌شود تا متقاضی شرایط آیین‌نامه‌ای تاسیس و توسعه مدارس علمیه را فراهم کند که در این صورت مجوز موقت فعالیت دوساله صادر می‌شود و در غیر این صورت موافقت اصولی باطل می‌شود.



وی یادآور شد: مجوز دائم مدارس علمیه توسط شورای گسترش حوزه‌های علمیه، بر اساس تقاضای موسس و نتایج ارزیابی عملکرد مدرسه علمیه که طبق آیین‌نامه‌ها و دستورالعمل‌های صادر می‌شود، صورت می‌گیرد.



آزمون ورودی حوزه‌های علمیه خواهران برگزار می‌شود



مدیر سنجش و پذیرش حوزه‌های علمیه خواهران کشور گفت: آزمون ورودی این حوزه‌های علمیه جمعه 15 اردیبهشت‌ماه برگزار خواهد شد.



حجت‌الاسلام محسن محدث با بیان اینکه این آزمون به تحصیل متقاضیان با مدرک دیپلم و بالاتر در مقطع سطح دو حوزه‌های علمیه خواهران اختصاص دارد، تصریح کرد: اسامی قبول‌شدگان در آزمون کتبی، 10 خرداد از طریق پایگاه اینترنتی مدیریت سنجش و پذیرش مرکز مدیریت حوزه‌های علمیه خواهران به نشانی www.whc.ir/paziresh اعلام خواهد شد.



وی افزود: دارندگان مدرک کارشناسی دانشگاه‌ها که قبلا این مدرک را به مرکز مدیریت حوزه‌های علمیه خواهران ارائه کرده‌اند و حافظان کل قرآن کریم و نهج‌البلاغه که در آزمون مربوطه شرکت کرده و در آن قبول شده‌اند از شرکت در آزمون کتبی معاف هستند.



مدیر سنجش و پذیرش حوزه‌های علمیه خواهران کشور با بیان اینکه آدرس مراکز آزمون داوطلبان بر روی کارت ورود به جلسه آنها قید شده است، ادامه داد: ورود به جلسه آزمون، تنها با ارائه کارت ورود به جلسه آزمون امکان‌پذیر خواهد بود.

وی تعداد شرکت‌کنندگان در آزمون ورودی حوزه‌های علمیه خواهران را 20هزار و 218 نفر برشمرد.



حجت‌الاسلام محدث پذیرش قطعی داوطلبان در حوزه‌های علمیه خواهران را مستلزم قبولی در مصاحبه دانست و اظهار داشت: نتایج نهایی پذیرفته‌شدگان حوزه‌های علمیه خواهران 23 مرداد اعلام می‌شود و سال تحصیلی 91ـ 92 در هفته پایانی شهریورماه آغاز خواهد شد.