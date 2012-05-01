حکم حقوقی برای مالکیت ورزشگاه آزادی صادر شده است/ پیگیر حل موضوع هستیم

به گزارش خبرنگار مهر، احمد رسولی نژاد ظهر سه شنبه در مراسم معارفه مدیرکل جدید ورزش و جوانان استان قزوین که در سالن اجتماعات تبلیغات اسلامی قزوین برگزار شد اظهارداشت: تکمیل طرحهای نیمه تمام ورزشی نیازمند اعتبارات ویژه است که از مجلس انتظار داریم با تخصیص اعتبارات لازم تکمیل طرحها را سرعت بخشد.



وی افزود: در حال حاضر سه هزار طرح نیمه تمام ورزشی در کشور وجود دارد که برای تکمیل آنها به چهار هزار میلیارد تومان نیازمندیم.





معاون حقوقی وزیر ورزش و جوانان تصریح کرد: در سال گذشته 320 میلیارد تومان برای تکمیل طرح های نیمه تمام ورزشی اختصاص یافت که امسال نیز این اعتبارات با 10 درصد افزایش به 470 میلیارد تومان رسیده است.



این مسئول ناکافی بودن اعتبارات ورزش را در تکمیل نشدن برخی پروژه ها موثر دانست و گفت: برخی پروژه های در دست اجرا از جمله یادگار امام تبریز، نقش جهان اصفهان، ورزشگاهای دزفول، شیراز و آبادان هم نواقصی دارد که در صورت تامین اعتبار برطرف خواهد شد.



رسولی نژاد بیان کرد: با اعتبارات موجود بسیاری از طرحها نیمه تمام می ماند و قابل بهره برداری نیست که امیدواریم در این زمینه اقدام عاجلی صورت گیرد.



پروژه جدید ورزشی اجرا نمی شود



معاون حقوقی و امور مجلس وزارت ورزش یادآورشد: نداشتن اسناد حقوقی و ثبتی برخی ورزشگاهها در حال حاضر مشکل ساز شده که در این زمینه مقرر شده است هیچ پروژه جدیدی قبل از سند دار شدن و تملک و ثبت زمین ورزشگاه به نام وزارت ورزش اجرایی نشود.



وی گفت: در حال حاضر هشت هزار و 400 ملک ورزشی در کشور داریم که یک هزار و 400 مورد آن سند دارد و بسیاری از این ورزشگاهها پس از ساخت معارض پیدا می کند که ورزشگاه تختی بانه به دلیل داشتن معارض حکم تخریب گرفته است.





ورزشگاه آزادی معارض دارد



این مسئول همچنین اظهارداشت: سه حکم حقوقی برای مالکیت ورزشگاه آزادی صادرشده که پیگیر حل آن هستیم لذا از این پس هیچ پروژه ورزشی بدون داشتن اسناد قانونی بنام شده آغاز نخواهد شد.



1640 میلیارد تومان محکومیت قضایی ورزشگاهها



رسولی نژاد از محکومیت مالی وزارت ورزش و جوانان به واسطه معارض ورزشگاهها هم خبر داد و اظهارداشت: با حکم قضایی تاکنون به پرداخت یک هزار و 640 میلیارد تومان محکوم شده ایم که مشکلات زیادی برای وزارتخانه ایجاد کرده است.



در این مراسم ضمن تقدیر از خدمات اکبر محمودی مدیرکل سابق، محسن حق شناس به عنوان مدیرکل جدید ورزش و جوانان استان قزوین معرفی شد.



حق شناس پیش از این در سمتهای مدیر آموزش و پرورش ناحیه یک قزوین، معاون پشتیبانی آموزش و پرورش، رئیس گروه تربیت بدنی آموزش و پرورش استان مشغول فعالیت بوده است.

در این مراسم احمد عجم استاندار قزوین، حجت الاسلام حسینی و داود محمدی منتخبان مردم قزوین در مجلس نهم و روسای هیئت های ورزشی و ورزشکاران استان هم حضور داشتند.