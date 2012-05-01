مواد ترکیبی کالاهای آرایشی غیرمجاز بیشتر از حد استاندارد است

مریم السادات موسوی زاده در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: رژلب های غیر مجاز دارای سرب هستند که در سامانه اعصاب تاثیرگذار است و در زنان باردار از جفت عبور می کند و وارد مغز جنین می شود و از رشد و تکامل جنین جلوگیری می کند.

وی اظهارداشت: مواد آرایشی غیر مجاز دارای ترکیبهایی همچون روغن هستند که روغن های موجود در این مواد غیر استاندارد است که عفونت های پوستی، آکنه، کهیرو تاولهای آب دار را به دنبال دارد.

موسوی زاده با اشاره به استفاده از مواد آرایشی بهداشتی غیر مجاز عنوان کرد: مواد آرایشی غیر مجاز دارای مقادیر زیادی آفلاتوکسین هستند که برای انسان و حیوان سمی هستند.

موسوی زاده افزود: آفلاتوکسین B1یکی از قوی ترین ماده سرطان زا را برای انسان محسوب می شود و باعث صدمه به کبد می شود.