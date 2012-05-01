  1. بین الملل
۱۲ اردیبهشت ۱۳۹۱، ۱۵:۵۱

هاآرتض فاش کرد؛

تلاشهای تل‌آویو قبل از مذاکرات بغداد/ دیدار مقام صهیونیست با دستیار اشتون

تلاشهای تل‌آویو قبل از مذاکرات بغداد/ دیدار مقام صهیونیست با دستیار اشتون

یک روزنامه صهیونیستی از دیدار محرمانه مشاور امنیت داخلی رژیم صهیونیستی با مقامات اروپایی در آستانه برگزاری دور دوم مذکرات گروه 1+5 و ایران در بغداد پرده برداشت.

به گزارش خبرگزاری مهر، روزنامه هاآرتض امروز در گزارشی نوشت: پیش از برگزاری دور دوم مذاکرات گروه 1+5 و ایران در بغداد، "یاکوف عمیدرور" اخیرا سفر بسیار محرمانه ای به بروکسل داشته و با برخی مقامات اتحادیه اروپا دیدار کرده است.

این روزنامه در ادامه نوشت: سفر عمیدرور به بروکسل نشان دهنده نگرانی اسرائیل درباره نتایج دور دوم مذاکرات با ایران در زمینه غنی سازی اورانیوم است.

هاآرتض تاکید کرد: در همین راستا عمیدرور با "هلگا اشمیت" معاون مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا دیدار کرده است. همچنین مقرر است که وی امروز پس از دیدار با برخی دیگر از مقامات اروپایی به برلین سفر کند.

این روزنامه مذاکرات این مقام اسرائیلی با مقامات اروپایی را بسیار حساس دانست و تاکید کرد: عمیدرور پیش از این در سفر به مسکو با "سرگئی لاوروف" وزیرخارجه روسیه دیدار کرده بود که لاوروف پس از این دیدار از مخالفت مسکو با حمله به تاسیسات هسته ای ایران خبر داد و تاکید کرد که این گونه اقدامات احتمالی از سوی اسرائیل عواقب ویران کننده ای برای خاورمیانه دارد.

کد مطلب 1590672

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