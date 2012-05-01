پانزدهم اردیبهشت روز تبلور بصیرت ملت ایران است

سردار ابراهیم قائد رحمتی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: حضور مردم علاوه بر خنثی سازی عملیات روانی دشمن و نمایش سربلندی و اقتدار نظام اسلامی، وحدت را در جامعه استحکام بخشیده و نظام را در مقابل دشمنان و بدخواهان بیمه می کند.

وی همچنین با اشاره به اینکه مشارکت مردم هرچه در انتخابات بیشتر و حداکثری شود بر اقتدار نظام جمهوری اسلامی ایران در عرصه های بین المللی افزوده می شود، اظهارداشت: در تمامی انتخاباتهای برگزار شده از ابتدای پیروزی انقلاب اسلامی، مردم با حضور حداکثری خود نشان داده اند که به نظام جمهوری اسلامی اعتقاد دارند.

فرمانده پلیس گیلان گفت: حضور مردم در انتخابات مجلس شورای اسلامی در پانزدهم اردیبهشت ماه جاری تیر خلاص ملت همیشه امیدوار ایران اسلامی بر پیکره نظام سرمایه داری زده خواهد شد.

وی افزود: اهمیت این دور از انتخابات کمتر از مرحله نخست نیست ازاینرو عموم مردم با حضور در پای صندوقهای اخذ رای نماینده اصلح را انتخاب و راهی مجلس کنند.

قائد رحمتی ادامه داد: هرچه پشتوانه مردمی نماینده منتخب بیشتر باشد توان کاری وی نیز بیشتر و بهتر خواهد شد.

در دور دوم انتخابات مجلس نهم دونماینده از رشت و یک نماینده از تالش، رضوانشهر و ماسال راهی بهارستان می شود.