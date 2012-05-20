دست ‌غرب ‌و ‌اسرائیل در انفجارهای سوریه قابل رویت است

به گزارش خبرگزاری مهر، "ماکسیم شوچنکو" عضو تالار اجتماعی فدراسیون روسیه در این باره می نویسد: انفجارهای اخیر در سوریه، نشان دهنده تلاش‌ دشمنان ملت ‌سوریه برای ایجاد اختلال در ‌روند ‌قانونی ‌اجرای ‌اصلاحات ‌سیاسی ‌در ‌این ‌کشور ‌است. ‌تنها ‌آرزوی ‌آن‌ها، ‌ایجاد ‌هرج ‌و ‌مرج ‌و ‌گسترش ‌ترس و وحشت ‌در ‌زندگی ‌مردم ‌سوریه و به ‌جان ‌هم ‌انداختن ‌و ‌عصبانی ‌کردن ‌اقشار ‌و ‌گروه‌های ‌مختلف ‌اجتماعی ‌است ‌که دشمنان سوریه ‌تا ‌کنون ‌موفق ‌نشده‌اند ‌به ‌این ‌هدف ‌برسند.



شوچنکو در ادامه می نویسد: فراموش ‌نکنیم ‌که ‌سرویس های ‌ویژه اسرائیل ‌از ‌تجربه ‌فعالیت ‌تروریستی ‌در ‌خاک ‌سوریه ‌برخوردارند. ‌لذا ‌فکر ‌می‌کنم ‌که ‌در ‌پی ‌مطالعه ‌بررسی منابع تامین ‌مواد ‌منفجره ‌رد ‌پای ‌تل‌آویو ‌کشف ‌خواهد ‌شد. اوضاع ‌از ‌این ‌نظر ‌هم ‌خطرناک ‌است ‌که ‌می ‌تواند ‌تشدید ‌تضادها ‌و ‌اختلافات ‌در ‌جهان ‌اسلام ‌را ‌تحریک ‌کند ‌که ‌الان ‌هم ‌بسیار ‌ناآرام ‌است. ‌در ‌میان ‌اسلام‌گرایان ‌(از ‌جمله ‌در ‌خاک ‌روسیه) ‌تبلیغات ‌گسترده ‌ای ‌با ‌هدف ‌انداختن ‌سنی‌ها ‌به ‌جان ‌شیعیان ‌جریان ‌دارد.



رییس مرکز پژوهشهای راهبردی مذاهب و سیاستهای جهان معاصر روسیه در ادامه می نویسد: این ‌تفرقه ‌در ‌جهان ‌اسلام ‌که ‌رو ‌به ‌افزایش ‌گذاشته ‌است، ‌به ‌صورت ‌تصنعی ‌تحریک ‌می‌شود ‌تا ‌آمریکا ‌و ‌ایادی ‌آن ‌بتوانند ‌با ‌استفاده ‌از ‌روحیات ‌ضد ‌ایرانی، ‌از ‌منافع ‌حساب‌گرانه ‌خود ‌دفاع ‌نمایند و از این طریق بتوانند مبارزه ‌بر ‌سر ‌بازارهای ‌نفتی ‌را ادامه دهند. ‌‌اکنون ‌کریدور ‌تهران- ‌بغداد - ‌دمشق - ‌بیروت ‌به ‌وجود ‌آمده ‌است ‌که بقای آن ‌به ‌نفع ‌غرب ‌نیست. ‌در ‌هر ‌یک ‌از ‌این ‌چهار ‌نقطه ‌سازمان های ‌نیرومند ‌سیاسی ‌وجود ‌دارند ‌که ‌با ‌اسلام‌گرایان ‌همگرایی ‌کرده ‌و ‌اهل ‌تشیع ‌هستند ‌یا ‌حد‌اقل ‌دشمن ‌شیعیان ‌نیستند. ‌به ‌عنوان ‌مثال ‌می ‌توان ‌به ‌جنبش ‌حماس ‌اشاره ‌کرد ‌که ‌سازمان ‌شیعه ‌نیست ‌ولی ‌دوستی ‌با ‌ایران ‌را ‌اعلام ‌می ‌نماید.



نویسنده هفته نامه زاوترا در ادامه می نویسد: اهداف ‌نیروهایی ‌که ‌اعمال ‌تروریستی ‌شبیه ‌به ‌حوادث ‌سوریه ‌را ‌ترتیب ‌می ‌دهند، ‌به ‌این ‌قرار ‌است: ‌اولاً، ‌تأمین ‌محاصره ‌و ‌تحریم ‌حماس ‌در ‌جهان ‌سنی ‌به ‌عنوان ‌نیروی ‌کلیدی ‌جنبش ‌مقاومت ‌فلسطینی، ‌ثانیاً، ‌ایجاد ‌و ‌تشدید ‌اختلافات ‌بین ‌سنی‌ها ‌و ‌شیعیان ‌به ‌منظور تحریک مجدد ‌بی‌ثباتی در ‌عراق. ‌در ‌حال ‌حاضر ‌رسیدن ‌به ‌این ‌هدف ‌دشوار ‌است ‌زیرا ‌شیعیان ‌عراقی ‌با ‌پشتیبانی ‌ایران ‌اوضاع کشور خود ‌را محکم ‌کنترل ‌می ‌کنند.



وی می نویسد: تروریستها سوریه ‌را ‌به ‌عنوان ‌نقطه ‌مناسب ‌برای ‌اعمال ‌فشار ‌شناخته ‌و ‌برای ‌حملات ‌انتخاب ‌نموده‌اند. ‌انفجار‌ها ‌در ‌سوریه، ‌تلاشی ‌برای ‌منزوی ‌کردن ‌ایران ‌و ‌سپس ‌چین، ‌پشتیبان ‌آن، ‌و ‌روسیه ‌است ‌که ‌به ‌تحکیم ‌روابط ‌اوراسیایی ‌علاقه‌مند ‌است. ‌استعمار ‌جدید ‌غربی، ‌تمایل ‌غرب ‌به ‌تسخیر ‌بازارهای ‌اورآسیایی ‌و ‌آسیای ‌مرکزی ‌و ‌اداره ‌جریان‌های ‌حامل‌های ‌انرژی ‌که ‌از ‌آنجا ‌دریافت ‌می ‌شود، ‌دست ‌تروریست‌ها ‌را ‌هدایت ‌می‌کند. ‌غرب ‌با ‌کنترل ‌این ‌مسیرهای ‌نفتی ‌می ‌تواند ‌فرایندهای ‌حیاتی ‌دیگر ‌منطقه ‌اورآسیا ‌را ‌کنترل ‌کرده ‌و ‌اداره ‌نماید.