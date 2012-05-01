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۱۲ اردیبهشت ۱۳۹۱، ۱۶:۵۲

کر در گفتگو با مهر:

آق قلا آماده برگزاری انتخابات است

آق قلا آماده برگزاری انتخابات است

آق قلا - خبرگزاری مهر: فرماندار آق قلا گفت: این شهرستان برای برگزاری مرحله دوم انتخابات آمادگی کامل دارد.

حاجی گلدی کر در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: 88 شعبه اخذ رای در شهرستان پیش بینی شد که سه شعبه سیار است.

وی اظهار داشت: تمام برنامه ها در فضای آرام در دست اجراست و مشکلی برای برگزاری انتخابات وجود ندارد.

وی عنوان کرد: مرحله دوم انتخابات در تمام الکترونیکی است و بیش از 1600 نفر در فرآیند انتخابات همکاری دارند.

کر گفت: عوامل اجرایی آمادگی کامل دارند و وضعیت مطلوب است و انشاء الله شاهد حضور پرشور مردم در پای صندوق های اخذ رای خواهیم بود.

مرحله دوم انتخابات در حوزه انتخابیه گرگان و آق قلا برگزار می شود که دو نامزد در آن رقابت دارند.

کد مطلب 1590768

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