آق قلا آماده برگزاری انتخابات است

حاجی گلدی کر در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: 88 شعبه اخذ رای در شهرستان پیش بینی شد که سه شعبه سیار است.
وی اظهار داشت: تمام برنامه ها در فضای آرام در دست اجراست و مشکلی برای برگزاری انتخابات وجود ندارد.
وی عنوان کرد: مرحله دوم انتخابات در تمام الکترونیکی است و بیش از 1600 نفر در فرآیند انتخابات همکاری دارند.
کر گفت: عوامل اجرایی آمادگی کامل دارند و وضعیت مطلوب است و انشاء الله شاهد حضور پرشور مردم در پای صندوق های اخذ رای خواهیم بود.
مرحله دوم انتخابات در حوزه انتخابیه گرگان و آق قلا برگزار می شود که دو نامزد در آن رقابت دارند.
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