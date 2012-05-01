عملیات احداث بزرگترین مجتمع تجاری و فرهنگی گناباد آغاز شد

به گزارش خبرنگار مهر، رئیس شورای شهر گناباد ظهر سه شنبه در این مراسم اظهار داشت: با توجه به نامگذاری امسال به نام سال تولید ملی، حمایت از کار و سرمایه ایرانی، سرلوحه کار شورا بر مبنای حمایت از سرمایه گذاران در این شهرستان قرار گرفته است.

حسین پورهاشمی افزود: امروز سرمایه گذاری در گناباد جای کار بسیار دارد چرا که سبب آبادانی این شهر می شود برای جوانان شهرستان نیز ایجاد اشتغال می کند.

پورهاشمی با بیان اینکه شورای شهر و شهرداری گناباد ضمن دادن قول همکاری از همه سرمایه گذاران بومی و غیربومی خواست تا با سرمایه گذاری به آبادانی و پیشرفت این شهرستان کمک کنند.

وی در ادامه با اشاره به بزرگترین پروژه تجاری و فرهنگی در حال احداث در گناباد گفت: این مجتمع تجاری و فرهنگی در حدود شش هزار مترمربع تجاری است و در 4 طبقه ایجاد می شود.

پورهاشمی گفت: این اولین پروژه تجاری و فرهنگی در گناباد است که شامل 84 دربند مغازه، یک سالن کنفرانس و جلسات با امکانات کامل، یک شهربازی خواهد بود.

وی تصریح کرد: مدت این پروژه 18 ماه و با سرمایه گذاری 9 میلیارد تومان توسط یکی از سرمایه گذاران گنابادی انجام خواهد شد که امید است در کوتاهترین زمان به سرانجام برسد.