صلیب سرخ از بی توجهی به مسئولین خدمات درمانی سوریه انتقاد کرد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دفتر کمیته بین المللی صلیب سرخ در دمشق، یکی دیگر از داوطلبان هلال احمر سوریه در هنگام انجام وظیفه کشته و سه نفر دیگر زخمی شدند.

بر این اساس، "محمد الخضرا" یک مسئول کمکهای اولیه که در شهرک دوما در مناطق روستایی اطراف دمشق فعالیت می‌کرد، در وسیله‌ نقلیه‌ای که به وضوح با نشان هلال احمر مشخص شده بود هدف اصابت گلوله قرار گرفت و کشته شد.

در همین راستا هلال احمر سوریه و کمیته‌ بین‌المللی صلیب سرخ عدم احترام به مسئولین خدمات درمانی حیاتی در سوریه از سوی گروههای مسلح را محکوم کردند.

دکتر "عبدالرحمن العطار" رئیس هلال احمر سوریه گفت : ما از مرگ الخضرا بسیار اندوهگین و شوکه هستیم. این سومین حادثه‌ منجر به مرگ کارکنان هلال احمر در کمتر از هشت ماه است.

این در حالی است که هدف از فعالیتهای هلال احمر و صلیب سرخ، رساندن کمکهای حیاتی به نیازمندان به روشی بی‌غرض و بی‌طرف است که این فعالیت بشردوستانه باید همیشه و از سوی همگان مورد احترام باشد.

طبق قوانین بین المللی پرسنل درمانی، تاسیسات درمانی و آمبولانسها نباید در درگیری ها مورد تعرض قرار گیرند تا بتوانند در امنیت کامل و بدون ممانعت امدادرسانی کنند.