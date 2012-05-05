محسنی نسب "22 روز در غزه" ساکن می شود

محسن محسنی نسب در این ارتباط به خبرنگار مهر گفت: پیش از پروانه ساخت یک فیلم سینمایی با عنوان "گزارش یک جنایت" را از ارشاد به کارگردانی علیرضا نجف زاده و تهیه کنندگی خودک گرفتم که در حال حاضر شرایط ساخت آن مهیا نیست. بههمین دلیل با سجادپور صحبت کردم و قرار است که مجوز آن را به پروانه "22 روز در غزه" تبدیل کنم.

وی افزود: هم اکنون نگارش فیلمنامه ادامه دارد و با توجه به مستنداتی که به دست آوردم به زودی فیلمنامه به اتمام می رسد. "22 روز در عزه" یک درام عاشقانه در بستر جنگ است که فیلمبرداری ان در لبنانو سوریه انجام خواهد شد. بازیگران فیلم خارجی هستند و فقط یک ایرانی در میان آنها حضور خواهد داشت.

وی درباره سه گانه خود بعد از "کریستا" و "شانه دوست" گفت: قصد دارم بخش بعدی این فیلم را هم بسازم اما متاسفانه سازمان زندانها برای مجوز فیلمبرداری با ما همکاری نمی کند.