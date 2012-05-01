تمبر یادبود "باغ لاله " در آلبوم تمبر ایران می نشیند

به گزارش خبرنگار مهر، غلامرضا حمیدی در مراسم رونمایی از تمبر باغ لاله ها که همزمان با آیین افتتاح جشنواره لاله ها ظهر سه شنبه در گچسر بخش آسارای کرج انجام شد، با اعلام این خبر افرود: انتشار و چاپ این تمبر به اخذ مجوز از شورای تمبر نیاز دارد و با دریافت این مجوز، تمبر یادبود باغ لاله ها چاپ می شود.



وی افزود: تلاش شد که در مدت دو هفته مانده به آغاز جشنواره چهاردهم لاله ها، مجوز چاپ تمبر اختصاصی لاله ها از شخص وزیرگرفته شود.

حمیدی تصریح کرد: گرفتن مجوز برای چاپ تمبر کار سختی است؛ اما درصددیم که مجوز چاپ تمبر یادبود رویدادهای مهم و بزرگ استان را نیز بگیریم.



وی با اشاره به اینکه یکی از راههای ماندگاری هر اثر یا موضوعی ثبت و چاپ آن است، گفت: باغ لاله های کرج یکی از زیباترین جاذبه های گردشگری استان البرز و کشور است که می تواند گردشگران بسیاری را از سراسر دنیا به این باغ زیبا جذب کند؛ به همین منظور امروز رونمایی از تمبر انجام شد و پس از اخذ مجوز، تمبر باغ لاله ها به زودی چاپ و منتشر می شود.



مدیرکل پست استان البرز ادامه داد: استفاده از این تمبر که قابل عرضه در سطح بین المللی است موجب معرفی بیشتر و بهتر این محل توریستی می شود و همه اعضای اتحادیه جهانی پست نیز این تمبر را خواهند دید.



حمیدی در ادامه به تاثیرگذاری تمبرها اشاره و تصریح کرد: پس از انقلاب چاپ و انتشار سه تمبر یادبود تسخیر لانه جاسوسی، کودک فلسطینی و تمبر یادبود خالد اسلامبولی سر و صدای زیادی به پا کرد که این امر به دلیل تاثیرگذاری فراوان این ابزارهای فرهنگی است.



مدیرکل پست استان البرز همچنین با اشاره به ظرفیتهای فراوان پست استان در حوزه های فرهنگی و اجتماعی اظهار داشت: از این ظرفیت می توان در سایر بخشها نیز استفاده کرد و تاثیرگذار باشد.

وی با اشاره به قابلیتهای پست تصریح کرد: در تلاش هستیم که با فراهم کردن امکانات به عنوان وکیل اجتماعی به مردم خدمت کنیم.