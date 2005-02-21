عملكرد ضعيف مركز امور مشاركت زنان ، موجب كاهش بودجه آن است

سيد احمد رسولي نژاد در گفتگو با خبرنگار اجتماعي خبرگزاري مهر با بيان اين مطلب گفت: رسيدگي به بودجه مركز امور مشاركت زنان دركميسيون تلفيق ادامه دارد و تا پايان اين هفته تكليف بودجه هاي مراكز و دستگاههاي مختلف مشخص مي شود و شنبه هفته آينده نيز بودجه نهايي آماده شده به صحن علني مجلس مي رود.

وي افزود: با تصويب مصوبه كميسيون فرهنگي مبني بر كاهش بودجه مركز مشاركت زنان و همچنين با توجه به اهداف مجلس هفتم كه جلوگيري از ريخت و پاشهاي بيهوده و هزينه هاي غير ضروري است اعتبار اختصاص يافته به مركز كاهش يافت.

وي به عملكرد ضعيف مركز مشاركت زنان و عدم تناسب فعاليتهاي آن با توجه به بودجه اختصاص يافته به مركز اشاره كرد و گفت: با توجه به بررسي هاي كميسيون فرهنگي و گزارشهاي رسيده مشخص شده ، اقداماتي كه بايد مركز در راستاي رسيدن به اهداف نظام مقدس جمهوري اسلامي پيگيري و اجرا مي كرده ، موفق نبوده و همچنين تصميم گيريهاي نادرست و عدم دقت دربحث هزينه ها ، مسافرتهاي نابجا و تبعيض دربين تشكلهاي غير دولتي زنان و.. از جمله ايراداتي بوده كه به نحوه فعاليت مركز امور مشاركت زنان گرفته شده است.

عضو كميسون فرهنگي و تلفيق مجلس تاكيد كرد: مديريت ضعيف و جناحي و همچنين عدم نظارت جدي ودقيق برفعاليتهاي مركز باعث شده كه در اين مدت اقدامات موثري در مورد اشتغال زنان انجام نشود ، ارايه آمار وارقام از سوي مركز درمورد رشد تشكلهاي غير دولتي واشتغال زنان نيز نتوانست عملكرد ضعيف آنها را توجيه كند.

رسولي نژاد افزود: مر كز امور مشاركت زنان بايد به جاي توجيه كارهاي خود در مدت باقي مانده اقداماتي درجهت اصلاح و جبران عملكرد نادرست گذشته انجام دهد .