25 دستگاه اتوبوس دوکابین جدید وارد ناوگان اتوبوسرانی شد

به گزارش خبرگزاری مهر، سید جعفر تشکری هاشمی اظهار کرد: خط 2 سامانه اتوبوسهای BRT یکی از پرمسافرترین خطوط این سامانه است که شهروندان استقبال بسیار خوب و چشم گیری از آن داشته اند و با افزوده شدن 25 دستگاه اتوبوس دوکابین جدید به ناوگان این خط می توانیم شاهد افزایش میزان جابه جایی ها و ارتقای سطح خدمات رسانی به شهروندان در مسیر این خط باشیم.

وی ادامه داد: همچنین ما در حال حمل اتوبوسهای دوکابین جدید به کشور هستیم که در هر دو سمت در ورود و خروج دارند و می توان از این اتوبوس ها هم در خطوط BRT و هم خطوط معمولی استفاده کرد.

معاون شهردار تهران با بیان اینکه در تلاشیم تا 50 دستگاه از این اتوبوسها را بزودی وارد ناوگان کنیم گفت: در مرحله نخست 21 دستگاه و در مرحله بعد 29 دستگاه از اتوبوسهای دوکابین جدید که در دو سمت در ورود و خروج دارند ، وارد ناوگان اتوبوسرانی خواهند شد.

وی تاکید کرد: براساس طرح جامع حمل نقل و ترافیک ، تلاش می شود تا ضمن افزایش سهم اتوبوسرانی در جابه جایی های شهر تهران، سطح کیفی خدمات رسانی نیز ارتقا یابد و شهروندان بتوانند سفرهایی ایمن، راحت، سریع و مناسب را با اتوبوس داشته باشند.