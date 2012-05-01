روابط عمومی مجلس درباره اظهارات لاریجانی در زمینه فتنه و جهاد اقتصادی توضیح داد

به گزارش خبرگزاری مهر، در توضیحات روابط عمومی مجلس آمده است: "متاسفانه برخی رسانه‌ها با شیوه‌ای خاص سخنان امروز دکتر لاریجانی در همایش حکمت مطهر را منعکس کردند و چنین وانمود شد که گویی ایشان درباره ضرورت مبارزه با فتنه و انحراف تشکیک کرده است.

این در حالی است که دقت در متن سخنان ریاست محترم مجلس نشان می‌دهد که تاکید ایشان بر رسیدگی به مشکلات مردم با توجه خاص به وجه تسمیه سال گذشته و امسال از سوی مقام معظم رهبری و لزوم کاهش جنجال‌ها و تنش‌های سیاسی بوده است و رئیس محترم مجلس موضع ثابت، روشن و قاطع خود درباره دو موضوع فتنه و انحرافات را در این سخنرانی نیز تکرار کرده است. بنابراین از رسانه‌‌ها تقاضا می‌شود با ملاحظه این توضیح به درج این سخنرانی بپردازند."