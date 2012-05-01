  1. سیاست
۱۲ اردیبهشت ۱۳۹۱، ۱۸:۴۸

روابط عمومی مجلس درباره اظهارات لاریجانی در زمینه فتنه و جهاد اقتصادی توضیح داد

روابط عمومی مجلس درباره اظهارات لاریجانی در زمینه فتنه و جهاد اقتصادی توضیح داد

روابط عمومی مجلس شورای اسلامی اعلام کرده است که سخنان امروز دکتر علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی با محوریت ضرورت تمرکز بر جهاد اقتصادی، تولید ملی و پرهیز از بگومگوهای غیرضروری میان مسئولان انجام گرفته است.

به گزارش خبرگزاری مهر، در توضیحات روابط عمومی مجلس آمده است: "متاسفانه برخی رسانه‌ها با شیوه‌ای خاص سخنان امروز دکتر لاریجانی در همایش حکمت مطهر را منعکس کردند و چنین وانمود شد که گویی ایشان درباره ضرورت مبارزه با فتنه و انحراف تشکیک کرده است.

این در حالی است که دقت در متن سخنان ریاست محترم مجلس نشان می‌دهد که تاکید ایشان بر رسیدگی به مشکلات مردم با توجه خاص به وجه تسمیه سال گذشته و امسال از سوی مقام معظم رهبری و لزوم کاهش جنجال‌ها و تنش‌های سیاسی بوده است و رئیس محترم مجلس موضع ثابت، روشن و قاطع خود درباره دو موضوع فتنه و انحرافات را در این سخنرانی نیز تکرار کرده است. بنابراین از رسانه‌‌ها تقاضا می‌شود با ملاحظه این توضیح به درج این سخنرانی بپردازند."

کد مطلب 1590878

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