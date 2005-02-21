دكتر سيد هادي معتمدي در گفتگو با خبرنگار اجتماعي خبرگزاري مهربا تاكيد بر اينكه با وجود تلاش هاي بسيار براي به دست آوردن آمار صحيحي از تعداد كودكان خياباني و كار ، متاسفانه هنوز به آمار دقيقي دست نيافته ايم ، اظهار داشت : درصد قابل توجهي از كودكان كار به صورت پنهاني توسط والدين خود به كار در كارگاههاي زيرزميني فرستاده شده و استثمار مي شوند در حالي كه ما ابزار و امكانات كاملي براي سركشي به اين كارگاهها و نظارت بر وضعيت سلامت جسمي و روحي اين كودكان را نداريم و تاثير همين رفتارهاي مخرب در زندگي آينده اين كودكان جامعه ما را در آينده نزديك با وضعيت نگران كننده اي مواجه مي سازد .

افزايش مستمري ها و افراد تحت پوشش در سال آينده امكان پذير نيست

وي سقف مستمري پرداختي به خانواده هاي كودكان خياباني و كار تحت پوشش سازمان بهزيستي را 30 هزار تومان اعلام كرد و افزود : متاسفانه به دليل كمبود بودجه تخصيص يافته دربخش حمايت از كودكان خياباني و خانواده آنها ، در پرداخت همين مقدار اندك مستمري نيز به افراد تحت پوشش با محدوديت مواجه هستيم در حالي كه بنا داشتيم در صورت موافقت با افزايش بودجه پيشنهادي سازمان بهزيستي ، از ابتداي سال آينده علاوه بر افزايش مستمري ها تعداد قابل توجهي از خانواده هاي كودكان كارو خياباني شناسايي شده را نيز تحت پوشش درآوريم اما متاسفانه تا كنون عدم تخصيص حتي يك ريال بودجه به بخش كودكان خياباني ما را در ادامه برنامه هاي حمايتي خود با مشكل مواجه كرده است .