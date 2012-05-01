اعطای تسهیلات یک میلیارد ریالی برای خرید ماشین نشاء برنج در صومعه سرا

نعمت قاسمی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: با هدف کاهش هزینه های کاشت، داشت و برداشت برنج طرح مکانیزه کشاورزی در اولویت برنامه های جهاد کشاورزی قرار دارد.
وی ادامه داد: این میزان تسهیلات در اجرای توسعه مکانیزاسیون کشاورزی و کاهش هزینه های شالیکاری در فصل زراعی جاری برای خرید 40 دستگاه ماشین نشا کن در اختیار کشاورزان صومعه سرا قرار گرفته است.
مدیر جهاد کشاورزی صومعه سرا گفت: در حال حاضر 183 دستگاه ماشین نشا کن کار نشا ماشینی در این شهرستان را برعهده دارند.
وی یادآورشد: هر ماشین نشا کن در روز می تواند یک و نیم تا دو هکتار شالیزار را نشاء کند که برابر با کار 25 نفر نیروی انسانی است.
شهرستان صومعه سرا 28 هزار هکتار شالیزار دارد.
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