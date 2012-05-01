احمدی نژاد: هنر نمایشگاه کتاب تهران برداشتن قید و بندهاست

به گزارش خبرنگار مهر مراسم افتتاحیه بیست و پنجمین نمایشگاه بین المللی کتاب تهران عصر امروز سه شنبه 12 اردیبهشت با حضور محمود احمدی نژاد رئیس جمهور در مصلی امام خمینی (ره) تهران برگزار شد.

محمود احمدی نژاد در این مراسم نمایشگاه کتاب را رویداد فرهنگی دانست که همه ساله جمع کثیری از اندیشمندان، هنرمندان، عالم و صاحب نظران را دور هم جمع می کند و می تواند یک خط ارتباطی و فصل مشترکی بین آنها باشد.

وی با تقدیر از دست اندرکاران نمایشگاه کتاب تهران ابراز امیدواری کرد این رویداد به یک جشنواره عظیم فرهنگی بین ملل جهان تبدیل شود.

رئیس جمهور سپس با بیان اینکه موضوع مشترک همه انسانها خود انسان است گفت: فرهنگ و علم برای انسان است و سایر موجودات هم که در خدمت انسان هستند نیازی به علم و فرهنگ ندارند.

محمود احمدی نژاد افزد: کاروان انسان 10 هزار سال است به سوی قله کمال و سعادت در حرکت است و همه انسانها بدنبال کشف حقیقت انسان بوده اند . همه تلاش های مقدس، زیبا و ماندگار بشری هم برای تحقق این هدف بوده است.

رئیس شورای عالی انقلاب فرهنگی ادامه داد: ما وارث نسل های گذشته و فراهم کننده فرایند برای طی مسیر توسط نسل های آینده هستیم.

وی سپس با بیان اینکه انسان برای رسیدن به قله ها نیازمند عوامل گوناگونی است علم، عشق و عدالت را سه عامل اصلی در این مسیر توصیف کرد.

رئیس جمهور گفت: بدون علم مفهوم انسان بی معناست . آن اکسیری که غبارها را کنار می زند و حقیقت انسانی را برملا می کند علم است. علم لازمه کمال است و تفاوت اساسی است بین انسان عالم و غیر عالم.

رئیس جمهور گفت: عامل دوم عشق است. انسان بی عشق بی معناست. عاملی که انگیزه حرکت و شکوفایی در انسانهاست عشق است. عامل سوم هم عدالت است . عدالت بسترساز شکوفایی انسان ساز است و شرایط لازم را برای رشد انسانها فراهم می کند.

محمود احمدی نژاد تاکید کرد: علم، عشق و عدالت سه رکن و عامل شکوفایی انسانها هستند .حقیقت انسانها یکی است و در هر کجای جهان و در هر مقطعی از تاریخ .

وی گفت: همه انسانها بر فطرت الهی آفریده شده اند اما در زندگی از حقیقت این فطرت که جامعه اسماء و صفات الهی است بهره نمی برند چرا؟

رئیس جمهور در پاسخ به سئوالی که خود مطرح کرد گفت: برای اینکه خدای متعال انسان را در کانون پائین ترین سطوح هستی و آفرینش قرار داده و انسانها را پیچیده در محدودیت ها و موانع خلق کرده اما از او خواسته که این محدودیت ها و قید و بندها و موانع را در هم بشکندتا به او دست یابد.

محمود احمدی نژاد گفت: زمانی بشر آنقدر در تامین نیازهای غریزی خودش گرفتار بود که زندگی او شبیه زندگی سایر موجودات بود اما با هدایت پیامبران و اولیاء آرام آرام قید و بندها در حال در هم شکستن است اما ما کی به سعادت می رسیم؟ زمانی که همه قید و بندها را برداریم؛ قید و بند خود ، نژاد ، قبیله، ملیت، تمایلات فردی و جمعی و حتی قید زمان.

وی گفت: هر سه این عوامل یعنی علم، عشق و عدالت انسان را از همه قیدها آزاد می کند؛ امروز ابن سینا حاضر است ، خواجه نصیر هم حاضر است حافظ، سعدی، مولوی، بافقی و رودکی هم حاضرند . آنها با علم ، عشق و عدالت خود حاضرند.

رئیس جمهور کتاب را یک ظرفی برای بین و ثبت و انتقال علم، عشق و عدالت توصیف کرد و گفت: کتاب این می ماند که یا بهره ای از علم حقیقی داشته باشد یا نشانی از عشق یا دعوت کننده به عدالت باشد.اصلا کتاب بین المللی است چرا که حاوی علم، عشق و عدالت است و نمی تواند در قید زمان و مکان محدود شود.

وی گفت: هنر کتاب نمایشگاه این است که مرزها و قید و بندها را بردارد و فرصتی را فراهم کند که جان انسانها، اندیشمندان و هنرمندان در یک فضای انسانی زیبا و عاشقانه با هم پیوند بخورند. چه وقت کل بشر به سعادت می رسد؟ زمانی که همه این قید و بندها برداشته شود و همه انسانها همدیگر را دوست داشته باشند.

احمدی نژاد افزود: انشاالله با همت برگزار کنندگان، نمایشگاه کتاب به یک جشنواره فرهنگی بین المللی تبدیل شود تا انسانها در یک فضای آزاد، آرام و انسانی با هم ارتباط برقرار کنند.

رئیس جمهور در پایان سخنانش گفت: نمایشگاه کتاب باید باز کننده راه به سوی آینده و برای ساختن فردایی بهتر برای جامعه بشری و میعادگاهی برای عالمان، عاشقان و همه کسانی که تشنه عدالت هستند ، باشد.